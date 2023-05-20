По данным СМИ, Киев разрешит транзит российского аммиака только при условии расширения зерновой сделки.

Украина может разрешить транзит российского аммиака при расширении зернового соглашения. Об этом со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщает Reuters.

По данным агентства, Киев рассмотрит возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно возобновленная зерновая сделка будет расширена за счет включения большего количества украинских портов и более широкого спектра товаров.

Как сообщается, Россия добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу из российского Тольяти в черноморский порт Южный под Одессой, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

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Раньше РФ экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год - 20% мировых морских перевозок - до того, как в феврале прошлого года вторглась в нашу страну.

Источник не уточнил агентству, какие дополнительные товары хочет включить Украина.

Зерновая сделка - что известно

Как сообщал УНИАН, зерновое соглашение, благодаря которой Украина может экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, продолжили еще на два месяца - до 18 июля.

Отметим, что Россия грозилась выйти из сделки, если до 18 мая не выполнят ее требования. Однако выдвинутый моквой ультиматум проигнорировали. Среди прочего, страна-террорист хочет, чтобы разморозили активы российских компаний за рубежом и возобновили в РФ поставки запчастей к сельхозтехнике.

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