Великобритания вносит изменения в маркировку продуктов питания и напитков с 1 января 2021 года.

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (Defra) опубликовал обновленную информацию о маркировке пищевых продуктов для продажи в Великобритании и Евросюзе (ЕС), применимую после окончания переходного периода Brexit.

Об этом сообщает bakery and snacks.

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Особый акцент сделан на продукты питания, продаваемые в Северной Ирландии.

Как пишет издание, к 1 января 2021 года переходный период Brexit подойдет к концу. Для британских производителей продуктов питания и напитков, которые экспортируют в ЕС, окончание 11-месячного переходного периода также знаменует собой крайний срок для изменений в маркировке пищевых продуктов.

"Компании должны будут убедиться, что они готовы к новым правилам, которые будут применяться. Компаниям, которые производят или маркируют продукты, которые могут продаваться в Северной Ирландии, также может потребоваться внести изменения в этикетки продуктов питания и напитков", - отметили в департаменте.

Департамент сообщил производителям продуктов питания, что с 1 января они должны маркировать продукты питания из Северной Ирландии и продаваемые в ней как "Великобритания (NI)" или "Соединенное Королевство (Северная Ирландия)", если этого требует законодательство ЕС.

Все существующие в Великобритании продукты, зарегистрированные по схемам географических указаний (GI) ЕС к концу переходного периода, останутся под защитой в рамках схем GI Великобритании. Продукты, произведенные в Ирландии, будут защищены как в Великобритании, так и в ЕС.

Что такое Brexit

Brexit - это прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе и связанная с ним процедура. Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону. Основанием для выхода послужил результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.

Маркировка в Украине

2 августа 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".

С 6 августа 2019 года в Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов. Производителям дали три года, чтобы они могли перейти на новые стандарты информирование клиентов.

Маркировка в США

27 августа 2020 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявили, что намерены разработать правила для маркировки продуктов, выращенных на клеточных культурах.

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Автор: УНИАН