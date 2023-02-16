Закупочная стоимость импортного огурца составляет 80-97 грн/кг.

За подорожания спрос на импортные огурцы на рынке Украины постепенно ослабевает, однако импортеры продолжают повышать цены в данном сегменте.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, закупочная стоимость импортного огурца составляет 80-97 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Основной причиной подорожания импортного огурца стало ограниченное предложение этой продукции на украинском рынке. После масштабного землетрясения в Турции поставки турецкого огурца сократились до минимума. Поэтому, несмотря на снижение покупательской активности, импортеры продолжают повышать отпускные цены на огурцы", - пояснили эксперты.

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Они добавили, что на сегодняшний день импортный огурец в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине февраля прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка считают, что огурец и в дальнейшем будет дорожать, при этом рост цен в этом сегменте продлится, как минимум, до конца февраля.

"Основанием для таких предположений является тот факт, что пока импортные огурцы практически не имеют конкурентов на украинском рынке. Сезон уборки огурца нового оборота в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался. О первых предложениях украинских огурцов пока сообщают лишь единичные хозяйства, при этом их продукция стоит дороже импортной, в первую очередь из-за более высокой себестоимости, ведь из-за перебоев с электроэнергией расходы на отопление существенно выросли", - отметили в EastFruit.

Цена на овощи в Украине: детали

По данным Государственной службы статистики, за год продукты питания подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, на фрукты – на 77%, овощи – на 34%.

На украинском рынке было увеличение спроса на тепличные огурцы накануне новогодних праздников, а также существенное сокращение предложения этой продукции стимулировало ее подорожание.

В Украине цены на ряд товаров существенно выросли. А вот стоимость лука достигла максимума за все годы независимости Украины. Сейчас на нее наблюдается высокий спрос, а ее запасы в некоторых украинских хозяйствах уже иссякли.