Лунный посевной календарь подскажет, когда можно сеять и сажать растения в феврале для хорошего урожая летом.

Февраль - это месяц подготовки к посевному сезону. В последний месяц зимы высаживают овощи и цветы на рассаду на подоконнике, высеивают культуры в теплице и перепахивают почву к весне. В конце месяца уже можно высаживать в грунт холодостойкие овощи и цветы, особенно в этом году, когда зима теплая.

Очень важно выбрать удачный день по лунному календарю, ведь некоторые фазы считаются неплодородными. К примеру, с растениями нельзя работать в полнолуние и новолуние - в эти дни растения очень уязвимы. УНИАН составил посевной календарь на февраль на каждый день месяца.

Лунный посевной календарь на февраль 2023

1-3 февраля – в теплице и на подоконнике сеют на рассаду редис, капусту, все виды перца, баклажан и огурцы. Замачивание семян, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и прополка почвы. Удаление засохших веток и старых плодов с деревьев. Нельзя опрыскивать растения химическими средствами.

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4-6 февраля – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

7-9 февраля – рыхление сухой земли, прореживание всходов, борьба с болезнями. Посев на рассаду сельдерея, перца, цветной капусты и клубники. Высадка ранних помидоров в теплице. Очень хорошие дни для посева цветов, если нет сильных морозов.

10-11 февраля – посев на рассаду раннего редиса, сельдерея, огурцов, баклажана и пекинской капусты. Можно пересаживать рассаду ранних помидоров из подоконника в теплицу. Подкормка, прищипка и прополка посевов. На клумбе можно высаживать любые цветы.

12-13 февраля – не рекомендуется обрезать растения. Посев ранней петрушки, свеклы, щавеля, сельдерея, мангольда. В теплице можно высадить ранние помидоры, сладкий перец, огурцы и любые виды капусты. Хорошие дни для посева любых цветов. В саду можно белить и прививать деревья.

14-15февраля – не рекомендуется поливать растения, а также обрезать, пересаживать и прививать - в эти даты долго заживают раны. Можно полоть и рыхлить землю, вносить перегной и удобрения, полоть сорняки. Выгонка лука на перо. Посев перца на рассаду в теплице или на подоконнике.

16-18 февраля – хорошие дни для посадки вьющихся и ампельных цветов. Пикирование саженцев. Борьба с болезнями, вредителями и грызунами. Разрешены обильные подкормки и поливы. На клумбе можно высадить луковичные цветы, если температура воздуха "плюсовая".

19-21 февраля – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

22-24 февраля – посев на подоконнике салата, сельдерея, петрушки и любой зелени. Можно вспахивать, рыхлить и мульчировать землю, вырезать сухие ветки у деревьев и кустов. Не рекомендуется поливать, удобрять и пересаживать растения, укорачивать корень.

25-26 февраля – замачивание и проращивание семян. Посев на рассаду баклажана, огурцов, помидоров, перца, капусты. Хорошее время для посадки многолетних цветов и вечнозеленых растений на клумбе. Разрешены минеральные подкормки и обработка растения ядохимикатами. В саду - побелка деревьев и зимняя прививка.

27-28 февраля – в теплице и на подоконнике можно сажать только редис - остальные овощи не принесут урожая. Можно бороться с болезнями и вредителями, рыхлить и пропалывать грядки, утеплять участок снегом. Можно высаживать ранние цветы - тюльпаны, нарциссы, подснежники. Пересаживать растения не рекомендуется.

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