По состоянию на сегодня цена на пшеничный хлеб выросла до 27,70 грн.

В Украине в середине февраля по сравнению с январем 2022 года средние цены на хлеб выросли более чем на 2 гривни.

Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства финансов.

Так, средняя цена хлеба пшеничного (650 грамм) в январе составляла 25,20 грн., а по состоянию на 15 февраля выросла до 27,70 грн.

Отметим, что в начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. А ведь годом ранее за эту же позицию в супермаркетах в среднем нужно было отдать 20,46 грн.

Также более чем на 2 гривни подорожал 600-граммовый Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. В январе 2022 года за буханку в среднем нужно было отдать 23,40 грн., а в феврале цена подскочила до 25,96 грн.

В апреле 2021 года за такой хлеб украинцы платили в среднем 21 гривну.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине продолжается рост цен на сало. С начала февраля 2022 года в Украине цена сала взлетела до отметки 165 грн/кг.

Цены на хлеб

30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание. Также этим решением Кабмин запретил устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

11 января 2022 года украинцев предупредили, что в январе цены на хлеб вырастут на 10%

11 января 2022 года стало известно о том, что в Украине введут продуктовые карточки.

Мониторинг и госрегулирование цен

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.