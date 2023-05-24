По состоянию на 24 апреля в магазинах Киева стоимость моркови стартует от 60 гривень за килограмм.

В Украине с начала текущей недели цена на морковь урожая 2022 года выросла в среднем на 12%. Сегодня украинские производители готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг, в зависимости от объема партии и качества предлагаемой продукции.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, тогда как спрос на эти корнеплоды продолжает расти.

В сложившейся ситуации те фермеры, которые еще располагают определенными объемами прошлогодней моркови, получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены. Эксперты отмечают, что в результате сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 3 раза выше прошлогодних в аналогичный период.

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Что происходит с ценами на морковь

По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине был зафиксирован рост цен на морковь. Закупочные цены на морковь в марте составляли 28-36 грн/кг. Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, стал заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах заметно истощены, что также оказывает поддержку ценам.

26 апреля 2023 года эксперты прогнозировали новый скачок цен на морковь. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.

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