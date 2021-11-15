До конца нынешнего года цены могут вырасти на 10%, подорожание продолжится и в 2022-м.

В Украине в ближайшие месяцы может подорожать хлеб - в целом цены могут вырасти на 20%.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на прогноз экспертов.

По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дудченко, до конца нынешнего года возможно подорожание на 10%, а следующий этап может начаться после Нового года.

Причинами повышения цен называют тарифы на газ для предприятий и стоимость энергоносителей.

Читайте такжеВ Украине взлетят цены на мясо и колбасы - прогноз"Нам приходится брать кредиты – чтобы людям выплатить заработную плату", – говорит руководитель хлебкомбината Юрий Новоставский.

Дудченко предупреждает, что несмотря на подорожание хлеба, его качество может ухудшиться.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – говорит эксперт, поясняя, что это связано с дефицитом качественной муки.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2020 года, выросла стоимость многих продуктов. В частности "взлетели" цены на подсолнечное масло и сахар, они выросли на 57,4% и 48,3% соответственно.

Автор: Юрий Годован