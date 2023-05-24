Ягода стоит стоит в среднем на 25% дороже, чем в конце мая прошлого года.

На этой неделе производители западных областей Украины начали массовую реализацию земляники садовой (клубники) с открытого грунта, сейчас оптовые цены на эту ягоду составляют 50-85 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в текущем году сезон реализации клубники из открытого грунта несколько задержался из-за продолжительной и холодной весны.

"Так, в аналогичный период прошлого года уже практически все регионы Украины начали реализацию земляники садовой. На сегодня об этом сообщают только исключительно производители западных областей", – отметили эксперты.

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Они добавили, что земляника садовая в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем в конце мая прошлого года. Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка связывают с более поздним стартом начала сезона реализации ягоды открытого грунта.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питание и безалкогольные напитки, по сравнению с прошлым месяцем, выросли на 0,4%.

Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

В то же время на 8,7% подешевели яйца, на 1,9-0,3% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар.

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