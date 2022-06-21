Отмечается, что с начала этого года средняя потребительская цена яиц снизилась на 42,6%.

В Украине в мае 2022 года средняя потребительская цена на яйца упала на 21,8% – до 19,39 грн за десяток против 24,8 грн в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

А с начала этого года средняя потребительская цена яиц снизилась на 42,6% – с 33,79 грн за десяток в январе.

Госстат отмечает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как писал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявлял, что цена на яйца во многих странах мира в ближайшее время может вырасти на 20-30%.

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