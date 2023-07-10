Цены на агропродукцию на внутреннем рынке в ближайшие месяцы существенно не изменятся, уверяют в ведомстве.

Экспорт украинской агропродукции за год может составить 20 млрд долларов. Об этом рассказал в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, ожидается, что в этом году Украина может собрать примерно 47-50 млн тонн зерновых, что больше, чем прогнозировалось весной.

Высоцкий добавил, что внутреннее потребление зерновых составляет 16-17 млн тонн, а примерно 30 млн тонн может быть экспортировано.

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"Если мы посмотрим на среднестатистический экспорт за последние несколько месяцев, то он колеблется в пределах 1,5-1,7 млрд долларов в месяц за украинскую агропродукцию. Поэтому можно ожидать, что за год экспорт будет в пределах 20 млрд долларов. Ситуация может измениться в связи с колебанием на международных рынках, но ориентир примерно такой", – отметил замминистра.

Также Высоцкий подчеркнул, поскольку продукции производится в несколько раз больше, чем потребляется, поэтому цены на внутреннем рынке в ближайшие месяцы критически не изменятся.

Действие "зерновой сделки" - детали

В июле прошлого года при содействии Турции и ООН был подписан "зерновой договор" о возобновлении экспорта украинского зерна Черным морем через порты "Одесса", "Черноморск", "Южный".

Сейчас "зерновое соглашение" практически не действует, потому что Россия саботирует работу совместных механизмов ее реализации.

17 июля истекает срок действия "зернового соглашения". Россия уже заявила, что не намерена ее продолжать и требовать, чтобы с нее сняли часть санкций и начали покупать ее товары.

Украина рассматривает "План Б" для организации экспорта без участия россиян в Черноморской зерновой инициативе, в частности, и в развитии экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.