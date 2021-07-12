Урожай с радиацией: грязные схемы на грязной земле

Пока в столице каждый год вспоминают об очередном печальном юбилее Чернобыля, недалеко от Зоны происходит настоящий экоцид. Цезий и стронций в дополнение к удобрению на полях с пшеницей, кукурузой и рапсом – такую формулу используют фермеры Житомирской области.

После катастрофы ЧАЭС несколько районов Житомирской области попали в зону обязательного отселения. Колхозные поля опустели, одичали, но прошли десятилетия, и предприниматели решили, что не должно быть пусто место, которое может светиться от радиации. Примерно пять лет назад в нескольких районах Житомирщины ушлые дельцы начали потихоньку захватывать участки, на которых было запрещено ведение сельского хозяйства. Где-то их распахивали в надежде, что никто не увидит, где-то использовали серые схемы. И с каждым годом аппетиты растут. По данным Госэкоинспекции сейчас фермерами используется около 5 тысяч гектаров, которые после катастрофы были признаны «грязными».

Грязная земля

«Более 33 тысяч гектаров земель в Житомирской области были признаны загрязненными после Чернобыльской катастрофы. По нашим оперативным, неофициальным данным, сейчас на территории нескольких территориальных громад используются для товарного сельскохозяйственного производства около 5 тысяч гектаров, - рассказывает глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. - Проверка была начата после того, как в этом году к нам поступила жалоба, заявление. Но по нашим данным, большое количество земель использовалось последние 5-7 лет».

Вместе с Госэкоинспекцией УНИАН побывал на одном таком «грязном» поле у села Базар Народического района. Всходы на участке в 150 гектар тянутся до самого горизонта. Наш дозиметр показывает превышение нормы в полтора, два раза.

Специалисты ГСП Экоцентр собирают пробы грунта для более точных исследований. На обработку данных понадобиться примерно неделя, но в то, что природа могла очиститься за 35 лет, не верят изначально: «У тяжелых элементов период распада - тысячи лет. О какой чистоте грунта можно говорить?».

Временное бесконечное пользование

Как известно, радиоактивный след протянулся от ЧАЭС до Волыни и лег на землю не ровным слоем, а «пятнами».

«На карте Геокадастра можно увидеть, что код целевого назначения загрязненных участков – «16.00 земли запаса». При этом, форма собственности не определена. Согласно требований статьи 94 Земельного кодекса Украины, эти земли - земли государственной собственности. Полномочия по распоряжению ими принадлежат Кабмину (ст. 122 Земельного кодекса Украины). Но нужно отметить, что площадь данных земель учитывалась при определении Народической ТГ как способной (получение земельного налога, арендной платы и т. д.). И здесь начали использовать такой механизм: сельсовет передает землю во временное пользование (срок 11 месяцев), потом продлевают договор вне полномочий, которые законодательно предоставлены органам местного самоуправления», - рассказывает в.и.о. начальника Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский.

Более того, часть загрязненных земель хотели «передать» гражданским организациям ветеранов АТО. Естественно, передавали бы участки только на бумаге.

«Экоцид»

А что же полиция? Прокуратура? Неужели они ничего не видят? Видят. Весной 2018 года хозяйственный суд Житомирской области признал незаконным решение Народического поселкового совета о заключении договора аренды земли, обязал арендатора вернуть участок в земли запаса. Помешало ли это заключить договор аренды еще раз? Вопрос риторический. Но, по мнению главы Госэкоинспекции, наказание может быть более жестким.

«Речь может идти и об уголовной ответственности. Будем смотреть по результатам экспертиз. Если установим нарушение, превышение, то передадим информацию следственным органам. Может быть открыто уголовное дело, не исключено, что может применяться статься «Экоцид» (лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет), - говорит Андрей Малеваный. – Кроме этого, будет проверка того, как эти земли были переданы в пользование. Если будут выявлены нарушения, информация также будет передана в правоохранительные органы».

«Это десятая часть от всех поступлений в бюджет сельсовета»

А вот местные власти видят лишь формальные нарушения.

«С точки зрение буквоедства - да, нарушение. Но у нас во второй зоне (имеется ввиду зоны радиационного загрязнения, – УНИАН) есть участки, которые еще чище, чем вот этот», - заявляет глава Гладковицкого сельсовета Николай Буховец.

Ему вторит и глава Народической громады Лидия Бученко: «У нас за собственные деньги проводили исследования в нашем Институте охраны грунтов. Есть справки, что нет превышений на этих полях… В прошлом месяце Институт радиологии проводил исследование. Кричащих результатов, чтоб очень сильно превышало уровни, – нет».

По ее словам, участки были переданы в аренду «предыдущими сельскими советами».

«Потом сельсовет пролонгировал все эти договора, но с целью наполнения бюджета. На минуточку, с тех участков, которые будут проверять, приходит около 6 млн грн в год. Это десятая часть от всех поступлений», - говорит Лидия Бученко.

Местные власти рассуждают так: «Прошло время. Природа самоочищается. Неправильно апеллировать к 1986-му году и говорить, что это радиоактивно загрязненная земля». Но вопросы о здоровье громады заметно гасят бравый настрой.

«Онкологии хватает. И у нас болезнь становится моложе, страдает молодежь, даже дети», - рассказывают журналистам жители Народичей.

Уравнение с большим количеством неизвестных

О том, насколько опасны продукты, выращенные на полях, пострадавших от радиации, УНИАН поговорил с директором Научно-исследовательского института региональных экологических проблем Житомирского национального агроэкологического университета Николаем Дидухом. По его словам, критично загрязненные земли стали частью заповедников и защищены. Поля, о которых идет речь, были загрязнены относительно меньше, и фон действительно мог упасть.

«Там выращивают зерновые, а они слабо накапливают радиацию, в отличии от бобовых, гречихи. Но, насколько мне известно, контроль качества продукции никто не делал», - говорит Николай Дидух.

По словам экспертов, выращивание технических культур, продукции только для кормовых целей, вполне возможно на землях, которые были загрязнены. Но на практике это – уравнение с большим количеством неизвестных.

«Поступления радионуклидов из почвы в растения обусловлено коэффициентом перехода. Это сложное экологическое понятие, которое зависит от типа почвы, ее кислотности, режима увлажнения, содержания калия и т.д.. В первые годы после катастрофы колхозам выдавали дотации, чтобы они могли вносить калийные удобрения в полтора раза больше нормы. Пойдут ли сейчас фермеры на такие расходы? Будут ли они придерживаться циклов севооборота, планировать работы на семь лет вперед? Есть ли у них грамотный агроном, который будет вести работы в соответствии с агрохимическим паспортом? К сожалению, мелкие хозяйства могут действовать по принципу: «Вырастить подсолнух и рапс, то, что приносит максимальный доход, и сбежать». В итоге, истощение почвы может привести к росту количества цезия в урожае», - рассказывает кандидат биологических наук, радиобиолог Елена Паренюк.

И, безусловно, для возврата земель, выведенных из оборота, необходимо комплексное исследование. Здесь мнения экспертов расходятся. Одни считают, что это потребует огромных ресурсов. Вторые считают, что они найдутся – было бы желание.

Земли на «особом контроле»

На днях идею сельхозработ в Чернобыльской зоне озвучил министр экономики Алексей Любченко: «Там можно выращивать культуру, например, кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество. Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства».

Впрочем, совсем недавно другим, уже экс-министрам, солнечные панели не казались «крайне неэффективными». Их установили в Чернобыле и… забросили неподключенными.

До этого были проекты по выращиванию энергетической вербы, привлекательной казалась энергия ветра.

Наконец, часть зоны отчуждения хотели отдать под полигон для бытовых отходов. Первый зам главы ДАЗВ Андрей Пляцко рассказывал УНИАН о доходах, которые могла бы приносить свалка.

С последней историей, к слову, сейчас разбираются следователи.

«Полигон «Лелеив» сейчас не эксплуатируется и не может эксплуатироваться. На территории Чернобыльской зоны возможно захоронение лишь радиоактивных отходов. И есть уголовные дела по этому поводу, ведется следствие, - говорит Андрей Малеваный. – Еще одно дело было относительно недавно открыто по незаконной вырубке леса в Чернобыльской зоне. Мы выявили вырубку с помощью спутникового мониторинга, передали информацию в СБУ. Речь о многомилионных убытках».

Можно только приветствовать то, что Зона очищается, ее земли возрождаются, дают рабочие места, пополняют бюджеты. Но безусловно и то, что касательно земель, пострадавших от радиации, необходим пресловутый «особый контроль».

Влад Абрамов

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