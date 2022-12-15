Эта сумма составляет почти суммарную прибыль аграрных предприятий, полученную за 2020 и 2021 годы.

В этом году отечественный агросектор может потерять около 10 млрд долларов вследствие логистических проблем.

Только на блокировании морских портов и изменении логистики экспортных перевозок аграрии могут потерять $7,5-8 млрд, сообщил эксперт Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук. На стоимости непроданного прошлогоднего зерна аграрии потеряли $0,5 млрд, а на стоимости уничтоженных или захваченных элеваторов – еще дополнительно $1,3 млрд.

"Итого это 9,3-9,8 млрд долл. или почти суммарная прибыль аграрных предприятий, полученная за 2020 и 2021 годы", - отметил Захарчук.

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Эксперт отметил, что сейчас для сельского хозяйства наиболее остро стоит проблема тарифов на перевоз урожая и стоимость его хранения. Только в январе-феврале 2022 года тарифы на перевозки по железной дороге выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Дальнейший рост стоимости железнодорожной логистики - увеличение тарифов для зерновых грузов с 29 июня 2022 года еще на 70% - привело к дополнительным затратам аграриев, которые оцениваются в 120 млн долл. на год", - отметил Захарчук.

В целом, по его словам, с началом блокады портов, стоимость логистики в структуре экспорта выросла в 5-7 раз и достигла показателя 180 долл. на 1 тонну зерна.

"Учитывая такую стоимость логистики, производители зерна вынуждены продавать товар уже ниже себестоимости. По средним подсчетам, стоимость 1 тонны пшеницы в поле вынужденно снизилась до 100-120 долл./т при себестоимости производства не менее 120-150 долл./т", - подчеркнул ученый.

Как отметил Захарчук, поскольку в 2022 году планируется собрать не менее 50 млн тонн урожая зерновых и 15 млн тонн масличных с учетом переходящих запасов, ожидается дефицит элеваторных мощностей не менее 15-20 млн тонн. Это может также привести к значительным потерям из-за отсутствия соответствующих условий для хранения урожая.

Война в Украине: ситуация в агросекторе

Как сообщал УНИАН, прямые убытки в аграрном секторе Украины в результате полномасштабного вторжения России по состоянию на 15 сентября достигли 6,6 млрд долларов. Указанная сумма включает в себя убытки от потерь сельскохозяйственной техники ($2,9 млрд), поскольку 84,2 тыс. единиц техники и оборудования полностью или частично повреждены.

По оценкам NASA Harvest, Россия украла у Украины пшеницы минимум на $1 миллиард. Эти данные относятся к пшенице и пока исключают другие культуры или продовольствие, которые содержались в хранилищах на захваченных территориях.

В исследовании отмечается, что российские корабли экспортируют украденное украинское зерно в ряд стран, включая Ливию и Иран. Однако, оценить объемы отправленного трудно, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов. Сама Россия отрицает кражу зерна, хотя официальные лица публично рекламируют возобновление поставок зерна из оккупированных портов.

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