На цену хлеба и хлебобулочных изделий влияют не только цены на зерно и энергоносители.

Цены на хлеб растут не только из-за подорожания сырья и энергоносителей. Значительное увеличение цен провоцируют торговые сети.

Об этом заявил руководитель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко в комментарии Главкому.

По его словам, супермаркеты ставят условия производителям, которые предоставляют свою продукцию для продажи, и заставляют платить буквально за все.

"Хочу отметить, что самые большие расходы после сырья – это все связанное с торговлей, расходы на сбыт. Это четверть расходов, при этом нам их просто навязывают! Появился новый продукт, чтобы его положили на полку – плати. Не хочешь этот бонус платить, не нужно – у тебя продукцию не возьмут. Хочешь, чтобы товар лежал на более высоком месте, – плати дополнительно. Установили обязательные платежи "за обслуживание" – полы моют, территорию подметают и так далее", – объяснил Васильченко.

Читайте такжеЧерешня за 1,5 тысячи гривень: украинский супермаркет шокировал ценами на ягоды (фото)Он отметил, что все поборы отражаются на себестоимость продукта.

Цена на хлеб в Украине

Цены на хлеб в Украине за год подскочила более чем на 15% и на этом не останавливается несмотря на рекордные урожаи. По прогнозам, к Новому году цена может увеличиться еще на 20% из-за экспортной ориентации отрасли. По словам экспертов, цены на хлеб в ближайшее время еще больше вырастут на 10-15%.

В Украине с начала года существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг). Кроме этого недавно эксперты прогнозировали, что качество хлебобулочных изделий существенно ухудшится несмотря на рост их стоимости.

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Автор: Анастасия Горбачева