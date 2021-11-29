С января 2020 года по сентябрь 2021 года цены на хлеб уже выросли на 35%.

Цены на хлеб в Украине в ближайшее время вырастут. Стоимость батонов и других хлебобулочных изделий вырастет на 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему: "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине".

"Могу констатировать, что с января 2020 года по сентябрь 2021 года цены на хлеб выросли, и такой рост составляет около 35%", - сказала представительница Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская.

По словам директора Финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграта Ахиджанова, рост цен на топливо, минеральные удобрения, запчасти и на другие составляющие себестоимости пшеницы приведет к изменению стоимости муки, а в конечном итоге и хлебобулочных изделий.

В свою очередь первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что на стоимость зерна в Украине влияют также цены на мировом рынке.

Читайте такжеБорщ стал дорогим удовольствием: как изменились цены на овощи"Поскольку Украина полностью интегрирована в продовольственные мировые рынки, то динамика цен на внутреннем рынке будет соответствовать динамике мировых биржевых цен и фьючерсов на зерно", - сказал Кудин.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала года существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг). Кроме этого недавно эксперты прогнозировали, что качество хлебобулочных изделий существенно ухудшится несмотря на рост их стоимости.

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Автор: Алёна Кириченко