Словакия согласилась отменить запрет на украинское зерно. Зато Украина согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии в ВТО.
Как пишет Reuters, ссылаясь на словацкое профильное министерство, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.
"Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", - говорится в сообщении.
Вместе с тем министерство Словакии не сообщило подробностей того, как будет работать система лицензирования.
Эмбарго на украинское зерно
Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров после отмены этого ограничения Еврокомиссией.
Из-за этого Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию. В Министерстве экономики подчеркнули, что Украине принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.
Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины в ответ на продление запрета ввоза украинской продукции в Польшу, Словакию и Венгрию.
20 сентября стало известно, что Словакия поддерживает украинский план действий по контролю за экспортом, поэтому украинский и словацкий министры договорились как можно быстрее доработать этот план.