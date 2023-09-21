Украина также согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии в ВТО.

Словакия согласилась отменить запрет на украинское зерно. Зато Украина согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии в ВТО.

Как пишет Reuters, ссылаясь на словацкое профильное министерство, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.

"Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем министерство Словакии не сообщило подробностей того, как будет работать система лицензирования.

Эмбарго на украинское зерно

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров после отмены этого ограничения Еврокомиссией.

Из-за этого Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию. В Министерстве экономики подчеркнули, что Украине принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины в ответ на продление запрета ввоза украинской продукции в Польшу, Словакию и Венгрию.

20 сентября стало известно, что Словакия поддерживает украинский план действий по контролю за экспортом, поэтому украинский и словацкий министры договорились как можно быстрее доработать этот план.

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