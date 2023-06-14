Сейчас для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны.

Украина начнет поставку молока и молочных продуктов в Канаду. Об этом сообщили в Государственной службе безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Благодаря совместной работе Госпродпотребслужбы и МИД открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно молока и молочных продуктов в Канаду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробнее ознакомиться с согласованной компетентными органами обеих стран формой сертификата для экспорта указанного товара можно на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины", а пояснения к требованиям законодательства Канады, которые касаются производителей молочных продуктов, можно посмотреть в разделе "Требования стран мира".

В ведомстве напомнили, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения мощности.

Вместе с тем отмечается, что сейчас для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны.

Украинский экспорт - главное

27 апреля 2022 года Европейская комиссия согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в 2022 году несмотря на полномасштабное российское вторжение увеличила на 4% экспорт товаров в страны Евросоюза, который составил почти 28 миллиардов долларов.

25 мая Европейский Совет продлила еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны ЕС. Таким образом, украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в Евросоюз по меньшей мере до июня 2024 года.

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