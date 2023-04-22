Стороны обсудили сложившуюся ситуацию вокруг экспорта украинского зерна и других товаров.

Во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева стороны согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокирование автомобилей на границе и их разгрузку", - говорится в сообщении.

В ЕС начали отказываться от украинского зерна

Как сообщал УНИАН, ранее ряд европейских стран заявили о приостановке импорта зерна и других отдельных товаров из Украины. В частности, аграрии таких стран, как Польша, высказывали мнение, что из-за низкой стоимости зерна из Украины, их собственный урожай плохо продается. Состоялись массовые акции протеста, из-за которых 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик отказался от должности.

В Европейской комиссии, реагируя на такие заявления, отметили, что торговая политика является исключительной компетенцией Европейского Союза, и поэтому такие односторонние действия неприемлемы.

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