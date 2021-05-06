Суровая весна: как пережили заморозки украинские сады и поля

Поздняя весна и апрельские заморозки поставили под угрозу будущий урожай фруктов, ягод и зерновых. Но метеорологи уверены: украинские сады и поля пережили непогоду лучше, чем Европа, где некоторые фермеры потеряли весь свой урожай. Когда ждать улучшения погоды и первых фруктов в Украине – разбирался УНИАН.

С началом мая в Украину, наконец-то, пришла настоящая весна. Стало больше солнечных дней и тепла, и вся наша большая страна пышно зацвела нежными и ароматными цветами абрикос, персиков, вишни и слив, за которыми следуют яблони и груши.

Однако вся эта красота оказалась под угрозой: в конце апреля внезапно ударили заморозки, а в нескольких северных областях даже выпал снег. Непогода встревожила фермеров и дачников, поскольку был риск потерять часть урожая фруктов, ягод и зерна.

Насторожил и опыт коллег из Европы, особенно Франции, которую постигло худшее за последние тридцать лет погодное испытание.

В некоторых районах этой страны фермеры, включая многих виноделов, из-за весенних заморозков потеряли более половины, а то и весь свой урожай. По заявлению французского министра сельского хозяйства и продовольствия Жюльена Денорманди, неожиданная волна весенних морозов для его страны стала «возможно, крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия».

Пока что ущерб украинских садоводов и аграриев оценить сложно, но метеорологи успокаивают: большинству цветущих плодовых деревьев мороз не навредил, а зерновым культурам, дающим нашей стране такую необходимую валютную выручку, такие температуры совсем не страшны.

Замерзшие плодовые сады

К счастью, в большинстве областей Украины массовое цветение фруктовых деревьев началось уже после апрельских заморозков. Весна в этом году – поздняя, что немного задержало развитие черешен, абрикос и других косточковых культур и уберегло львиную долю будущего урожая от гибели.

«Температура в марте и апреле была слишком низкой для цветения вишни, абрикос и других косточковых культур. Поэтому, когда в конце апреля наступили заморозки, массового цветения садов не было ни на западе, ни на севере, ни в центральных областях Украины. Но на юге, юго-востоке и местами на востоке, где цветки уже успели распуститься, повреждения и потери однозначно есть», – рассказала УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Также от сильного ветра и холодов в некоторых регионах пострадали ранние сорта клубники, плодовые сады – в общем, все, что успело зацвести до двадцатых чисел апреля.

В то же время, заморозки этой весной были не такими губительными и внезапными, как в апреле прошлого года, когда некоторые хозяйства на юге страны потеряли до 70 процентов урожая абрикос, персиков и черешни.

«Сложно оценить ущерб в полном объеме, но с уверенностью можно сказать, что он меньше, чем был в 2020 году, потому что не было массового цветения ни фруктовых деревьев, ни ягодных кустов», – подчеркнула Адаменко.

Без потерь озимых

Благодаря медленному и достаточно плавному потеплению, а также обильным дождям, посевы озимых зерновых в большинстве областей Украины сейчас находятся в хорошем состоянии.

Конечно, снег в середине весны и апрельские заморозки насторожили аграриев, но метеорологи спокойны: эти условия не были аномальными для зерновых культур.

Температура воздуха мало где опускалась ниже пяти градусов мороза, и вся эта непогода длилась недолго.

«Для озимых пшеницы и ячменя такие температуры вообще не страшны», – добавила начальник агрометеорологии Укргидрометцентра Адаменко.

По ее словам, так как растения были еще не очень развиты – холода и нехватка солнечного света не позволили побегам сильно вытянуться вверх – повреждения были минимальными.

Ученые Национальной академии аграрных наук считают, что заморозки даже пошли на пользу озимым.

«Пониженный температурный фон в апреле и удовлетворительные условия увлажнения способствовали проникновению корневой системы озимых культур в более глубокие слои почвы, что несколько повысит в дальнейшем их устойчивость к засухе. Увеличилась кустистость растений, что обусловило несколько более высокую плотность стеблей, чем в прошлом году», — прокомментировали в НААН.

Ждем поздний урожай

Вероятнее всего, в большинстве регионов Украины урожай фруктов, ягод, овощей и других сельскохозяйственных культур в этом году будет несколько запоздалым.

Поздняя весна и недобор тепла привели к тому, что развитие как озимых, так и яровых зерновых культур, происходит на две недели позже обычных сроков.

К тому же, низкие температуры снижают стойкость растений к болезням и способность усваивать полезные вещества, поэтому аграриям придется дополнительно удобрять поля и обрабатывать их от вредителей и болезней.

Говоря о будущем урожае яблок, черешни, персиков и других фруктов, нужно упомянуть, что большинство цветущих деревьев очень нуждается в опылении, от которого и зависит качество и объем урожая.

Пока еще ключевые сельскохозяйственные насекомые, пчелы, не начали массово трудиться в цветущих украинских садах – не позволяла холодная погода.

«Обычно массовый лёт пчел и опыление происходят, когда среднесуточная температура достигает выше 10 градусов тепла. В этом году активного лёта пчел еще не было из-за холодов в конце апреля. Но в ближайшее время все случится, поскольку в Украине ожидается четкий курс на лето», – рассказала Адаменко.

Курс на лето

Первая половина мая обещает быть теплой и с умеренными дождями – до 10-20 мм за неделю.

«Осадков выпадет немного, но сухо не будет. Засухи в Украине пока что не предвидится», – отметили в Укргидрометцентре.

Ожидается, что к середине месяца температура воздуха днем будет достигать 20 градусов тепла, хотя ночи еще будут по-весеннему прохладными.

Вскоре в Украине начнут цвести яблони, груши, а также другие более поздние фруктовые деревья и ягодные кусты.

По мнению синоптиков, погода в мае 2021 года будет типичной и близкой к средним многолетним показателям. А значит, и благоприятной для формирования хорошего урожая любимых всеми клубники, черешни, абрикосов и персиков, слив и ранних яблок.

По прогнозу «Украинской зерновой ассоциации» (УЗА), возможный урожай зерновых и масличных культур в этом году может достичь очень достойного показателя в 96,2 млн тонн против 84 млн тонн в 2020 году.

«Этому способствуют хорошая перезимовка озимых культур и благоприятные погодные условия в течение весенних месяцев», – сообщили в ассоциации.

Если погода и в дальнейшем будет хорошей, и посевы получат достаточно влаги, солнца и тепла, то в этом году Украина получит один из лучших в истории урожаев зерна.

Будем надеяться, что эти оптимистические прогнозы сбудутся, и весь оставшийся год украинцев будет радовать обилие свежих и доступных по цене отечественных фруктов, ягод и овощей. Ждать осталось не долго.

Анна Нагорная

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