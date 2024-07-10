Цены на картофель снижаются: сколько стоит популярный в Украине овощ

Фермеры заявили, что даже снижение цен не увеличило продажи.

Цена на картофель в Украине продолжает стремительно снижаться. Речь идет об овоще урожая нынешнего года.

Аналитики EastFruit сообщили, что стоимость овоща падает из-за большого предложения в то время, как покупатели не бегут скупать картофель. Правда, даже снижение цен не дает ожидаемого эффекта.

Фермеры на данный момент продают картофель нового урожая по 11-16 грн/кг ($0,27-0,39/кг), что в среднем на 26% дешевле, чем неделей ранее.

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Стоит отметить, что на сейчас стоимость картофеля в Украине в среднем на 11% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом, производители не исключают, что в дальнейшем цены могут продолжать падать, по мере увеличения предложения картофеля на рынке.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Сильпо килограмм молодой картошки обойдется 15,60 гривни, но овощ не из Украины, а из Израиля.

В АТБ молодой картофель продается по 16,79 грн/кг.

При этом в Auchan цена на молодой картофель находятся на уровне 17,90 грн\кг. Страна-производитель – Украина.

Цена на продукты в Украине - последние новости

Глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка считает, что в Украине ожидается больший рост цен на продукты.

При этом цены на арбузы стремительно падают из-за из-за низкого спроса. Стоимость уже опустились до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг).

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