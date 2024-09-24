В Украине производители переписали цены на продукты: что подорожало больше всего

Отмечается, чтто рост оптовых цен оказывает влияние на розничные не моментально.

В августе текущего года оптовые цены в Украине впроизводителей промышленной продукции выросли на 31,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены на внутреннем рынке выросли на 35%, за границами страны – на 6,7%.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на молочные продукты – на 17,8%, в том числе внутри Украины – на 16,7%, а на мясо и мясные продукты – на 16,4%, в том числе внутри страны – на 16,4%.

При этом цены на хлеб, хлебобулочные изделия подорожали на 9,2 %, в том числе на внутреннем украинском рынке на 9,3%, а за пределами страны – 6,9%.

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Кроме того, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,5%, в том числе в пределах Украины – на 10,8%, за пределы Украины – на 9,2%.

В то же время цены на сахар упали за год на 10,3%.

Стоит отметить, что оптовые цены оказывают влияние на потребительские не моментально, на это необходимо несколько месяцев.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на ряд овощей в Украине на прошлой неделе значительно выросли. На ситуацию повлияли погодные условия и сезонные факторы.

Кроме того, цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе. Если во внешней торговле вскоре можно ожидать обвала цен, то на внутреннем рынке продукт будет лишь дорожать.

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