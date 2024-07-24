Отмечается, что из-за роста цен на кофе люди все чаще варят его дома.

Цены на кофе по всему миру растут. Любителям бодрящего напитка придется раскошелиться, а также возростают риски, связанные с фальсификатом.

Издание Bloomberg пишет, что дорожают как элитные зерна арабики, так и более бюджетные сорта робусты из-за перебоев в поставках от Вьетнама до Бразилии. Продавцы повышают цены и отказываются от скидок, чтобы защитить свою маржу, и многие предупреждают о грядущем повышении.

Цены на зерна робусты взлетели до самого высокого уровня с 1970-х годов. Более качественные зерна арабики в начале этого месяца были самыми дорогими за последние два года.

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Отчасти этот рост связан с плохой погодой. Засуха во Вьетнаме, где выращивают робусту, привела к тому, что в мире уже четвертый год подряд наблюдается дефицит, а засушливая погода в Бразилии привела к сокращению урожая арабики, поскольку поврежденные деревья дают более мелкие бобы. Разрыв между фьючерсными ценами на эти два сорта заставляет компании искать более низкокачественные зерна арабики, чтобы сократить расходы. В результате кофейням ничего не остается, как поднять цены.

Однако не только погода способствует росту цен. Растущий спрос на таких рынках, как Китай, держит рынок в напряжении. Также растет понимание того, что торговцы и обжарщики кофе долгое время недоплачивали фермерам, и некоторые покупатели пытаются обратить эту тенденцию вспять. Более высокая прибыль стимулирует производителей выращивать кофе вместо других культур. Если цены на кофе не будут расти для производителей, у них не будет причин поддерживать долгосрочное производство.

Компании, импортирующие кофе в Европу, вскоре должны будут доказывать, что зерна не были выращены на недавно обезлесенных землях. Лишь немногие страны готовы полностью соответствовать требованиям Постановления ЕС о борьбе с обезлесением, а значит, поставки будут ограничены. Такая ситуация приведет к дальнейшему росту цен.

В то время как сознательные потребители ищут выгодные предложения или варят его дома, производители кофе предупреждают покупателей, чтобы они остерегались неизвестных марок дешевых зерен, которые иногда содержат шелуху, ветки и отходы других растений.

Цены на кофе - последние новости

Цены на кофе бьют рекорды. Так, за первые шесть месяцев текущего года робуста подорожала примерно на 40% из-за засухи во Вьетнаме и проблем с урожаем в Бразилии.

При этом глава итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацца считает, что цены на кофе продолжат расти из-за изменения климата, перебоев с поставками и новых правил ЕС, которые увеличивают расходы.

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