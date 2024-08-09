Резко обвалились оптовые цены на малину: сколько стоит ягода в Украине

Отмечается, что цены на ягоду могут и дальше падать.

Оптовые цены на малину в Украине резко обвалились. На рынок раньше времени поступила ягода осенних сортов в больших количествах.

Аналитики EastFruit отметили, что если неделей ранее перекупщики предлагали цены в районе 50-60 грн/кг для небольших производителей, то есть 1,2-1,5 доллара за килограмм, то на этой неделе максимальная цена малины около 40 грн/кг, то есть меньше 1 доллара.

Так, за несколько дней цена на малину упала почти на треть и ожидается дальнейшее снижение цен. Стоит отметить, что цены на малину в основном снижают перекупщики, но аналитики уверены, что ситуация вскоре стабилизируется.

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Цены на малину в супермаркетах Украины

В Auchan 250 грамм малины обойдется в 104 гривни.

При этом в Сильпо такая упаковка ягоды стоит 114 гривень.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на капусту в Украине значительно выросли из-за дефицита овоща нового урожая. Фермеры жалуются на жаркую погоду, из-за чего созревание капусты замедлилось.

При этом идут вверх цены на картофель. Основные продажи происходят в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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