Резко обвалились оптовые цены на малину: сколько стоит ягода в Украине

Оптовые цены на малину в Украине резко обвалились. На рынок раньше времени поступила ягода осенних сортов в больших количествах.
Аналитики EastFruit отметили, что если неделей ранее перекупщики предлагали цены в районе 50-60 грн/кг для небольших производителей, то есть 1,2-1,5 доллара за килограмм, то на этой неделе максимальная цена малины около 40 грн/кг, то есть меньше 1 доллара.
Так, за несколько дней цена на малину упала почти на треть и ожидается дальнейшее снижение цен. Стоит отметить, что цены на малину в основном снижают перекупщики, но аналитики уверены, что ситуация вскоре стабилизируется.
Цены на малину в супермаркетах Украины
В Auchan 250 грамм малины обойдется в 104 гривни.
При этом в Сильпо такая упаковка ягоды стоит 114 гривень.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Цены на капусту в Украине значительно выросли из-за дефицита овоща нового урожая. Фермеры жалуются на жаркую погоду, из-за чего созревание капусты замедлилось.
При этом идут вверх цены на картофель. Основные продажи происходят в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.