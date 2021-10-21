Семена разочарования: почему подсолнечное масло в Украине не подешевеет

Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла, но за последний год в нашей стране этот незаменимый в каждом хозяйстве продукт подорожал в два раза - до почти 70 гривень за литр. Нынешней осенью аграрии могут получить рекордный урожай подсолнечника, но это достижение, похоже, не гарантирует снижение цен на масло.

Два десятка лет назад наша страна приняла важное решение – отказаться от массового экспорта семян подсолнечника и перерабатывать свой богатый урожай самостоятельно. Благодаря этому украинцы получили отечественный продукт по доступной цене, а Украина – возможность продавать на мировой рынок товар с добавленной стоимостью.

Но в 2021 году мировой рынок сыграл против самих украинцев.

Космически высокие цены на подсолнечное масло в Украине держатся уже почти год. На сегодняшний день стоимость этого незаменимого на каждой кухне продукта доходит до 70 гривень за бутылку, что даже дороже, чем пачка сливочного масла!

Еще в прошлом году бутылка подсолнечного масла в украинских магазинах и на рынках стоила почти в два раза дешевле. По свежим данным Госстата, стоимость этого базового продукта в сентябре 2021 года выросла более чем на 70 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года.

Среди главных причин сложившейся ситуации - более низкий, чем ожидалось, урожай подсолнечника 2020 года как в Украине, так и в мире, что повлекло за собой резкое повышение спроса на растительные масла на глобальных рынках.

А поскольку наша страна – один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире, продавать меньше масла за границу, чтобы оставить его больше внутри страны и сдержать рост цен, не представилось возможным.

В этом году украинские аграрии готовятся собрать почти рекордный урожай подсолнечника, что позволит отечественным заводам произвести больший объем масла. Но аналитики рынка убеждены: крайне высокий мировой спрос на растительные масла вряд ли позволит вернуть доступные цены для украинских потребителей.

Более того, стоимость продуктов питания будет и в дальнейшем расти из-за подорожания энергоносителей и сырья.

Рекордный урожай

По итогам нынешней уборочной кампании Украина может намолотить около 15,1 миллиона тонн семян подсолнечника. Это на 15 процентов выше, чем в 2020 году, и близко к показателю рекордного урожая, собранного в 2019 году.

Такого объема сырья точно хватит, чтобы удовлетворить спрос на подсолнечное масло среди украинских потребителей и обеспечить экспорт, ежегодно приносящий стране сотни миллионов долларов валютной выручки.

"Достаточный урожай подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, который наблюдался в 2019/20 маркетинговом году", – комментирует аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Сами аграрии отмечают, что погодные условия в октябре способствуют удачному завершению уборки урожая, а высокий спрос на "семечки" дает надежду на хороший заработок в текущем сезоне.

"Почти полное отсутствие дождей в октябре было как нельзя кстати. Подсолнечник остался сухим, его качество не пострадало. К тому же, качественные семечки сейчас отгружаются по цене примерно наполовину выше прошлогодней", – рассказал УНИАН агроном агрофирмы "Золотая Нива" Станислав Смирнов.

Ненасытный рынок

На глобальном рынке идет активная борьба за продовольствие. Крупнейшие страны-потребители растительных масел, такие как Индия и Китай, стараются запастись ими впрок, опасаясь дальнейшего подорожания товара.

Львиную долю подсолнечного масла наша страна продает именно в эти государства, и чем выше будет внешний спрос, тем больше товара Украина постарается экспортировать за валюту.

Поэтому даже рекордный урожай подсолнечника хоть и сдержит дальнейшее подорожание масла дома, вряд ли позволит заметно снизить цены для украинского потребителя.

"За счет уменьшения предложений иных видов масел на мировом рынке (рапсового, соевого и других), увеличивается спрос на подсолнечное масло. Для многих стран-импортеров эти масла взаимозаменяемы. Этот фактор даже при рекордном урожае подсолнечника в Украине не приведет к значительному снижению цен на подсолнечное масло, поскольку более 90 процентов идет на экспорт", – рассказали УНИАН в "Украинском клубе аграрного бизнеса".

Ценовые прогнозы

За последние три месяца, с начала уборки урожая подсолнечника, цены на масло в Украине все же начали снижаться. Правда, незначительными темпами: всего 2-4 процента в месяц. К середине октября средняя стоимость литра масла опустилась до 64 гривень, бутылки объемом 800 мл – до 55 гривень, в зависимости от магазина.

Но на этом пока все.

"До конца года не стоит ожидать значительных ценовых колебаний на подсолнечное масло. Скорее всего, розничная цена останется на текущем уровне с незначительными отклонениями – 63-65 грн/литр", – прогнозирует аналитик УКАБ Литвин.

Более того, в Украине, как и во всем мире, сейчас дорожают энергоносители, которые используются для производства и транспортировки масла.

"Это увеличивает себестоимость продукции. Поэтому, скорее всего, цены на украинское подсолнечное масло останутся примерно на нынешнем уровне по крайней мере до конца текущего года", – рассказал УНИАН кандидат экономический наук Александр Хмелевский.

В начале 2021 года цены на подсолнечное масло взлетели и в большинстве стран Европы. Но к настоящему времени ажиотаж спал. Например, в Польше и Германии сейчас литр масла в переводе на наши деньги стоит меньше 40 гривень, в Италии – примерно 45 гривень.

При этом очевидно, что уровень зарплат там несопоставим с украинским.

Ряд европейских стран начали антимонопольные расследования в отношении возможного сговора производителей подсолнечного масла о поднятии цен. Украинский Антимонопольный комитет еще весной начал такое расследование, но о его результатах до сих пор ничего не известно. Как и о том, когда подсолнечное масло в стране, наконец, подешевеет.

Анна Нагорная

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