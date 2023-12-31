Поставки из-за рубежа сократились, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года.

В январе-ноябре 2023 года импорт сала, свиного жира и жира птицы в Украину составил 22,7 тыс. тонн. Поставки снизились на 20,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном эквиваленте импорт достиг $26,1 млн, что на 21,4% меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, пишет agronews.ua.

Больше всего продукции с начала этого года завозили из соседней Польши – 36,9%. Также в первую тройку вошли Нидерланды и Испания с долями 21,6% и 14,1% соответственно.

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Импорт продовольствия в Украину

Украина начала импортировать соль из Африки. Буштинское месторождение на Закарпатье не покрывает потребности Украины в соли. Сейчас ресурс также импортируют из африканских стран.

Что касается мяса, то в 2023 году украинцы начали больше потреблять мяса птицы и говядины и меньше свинины, чем в прошлом году. Украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека.

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