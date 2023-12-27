Импортная соль дешевле украинской, ее поставляют зерновым коридором в Одессу.

Буштинское месторождение на Закарпатье не покрывает потребности Украины в соли. Сейчас ресурс также импортируют из африканских стран. Стоимость соли из Африки ниже, но качество – хуже. Об этом заявил в интервью "Укринформу" глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Своя соль Украине нужна, как и вообще любые свои ресурсы ... Ее также поставляют из африканских стран, я так понимаю, зерновым коридором на обратном пути в порты Одессы. Стоимость – 2,5 тыс. грн за тонну", – отметил чиновник.

По его словам, до войны стоимость технической соли с "Артемсоли" составляла 1,5 тыс. грн за тонну. В первый год войны ресурс по 7-9 тыс. грн поставляли из Польши.

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"Стоимость закарпатской соли с Буштинского месторождения сейчас составляет 3 тыс. грн. Но качество – на порядок выше африканского: производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому Закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то соль, которая поступает в порты, где-то там на юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности запада и центра", – рассказал глава ОВА.

Он добавил, что Буштинское месторождение запускалось очень быстрыми темпами в 2022 году. Не была должным образом проведена геодезия. Чтобы наладить инфраструктуру, провести доразведку месторождения, доделать проход, нужен еще год. Инвестор вложил уже около 170 млн грн в этот проект.

В то же время потребности страны в технической соли составляют 400 тыс. тонн в год. Сейчас они добывают около 45 тонн технической соли в сутки, но при необходимости, могут увеличивать цифру до 200 тонн.

Внешняя торговля Украины

В марте следующего года в румынском порту Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции. Договоренность об этом достигнута в Румынии на встрече по наращиванию экспортной способности украинских портов Дуная.

Ранее УНИАН писал, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз производства урожая зерновых и масличных до 81,3 млн тонн. Показатель пересмотрели благодаря рекордной урожайности именно зерновых.

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