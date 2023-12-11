Цьгорич украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека.

В этом году украинцы начали больше потреблять мяса птицы и говядины и меньше свинины, чем в прошлом году. Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, в этом году украинцы потребляли в среднем по 27 кг птицы и 7,4 кг говядины на одного человека. В прошлом году эти показатели были 26,2 кг и 7 кг соответственно.

При этом потребление свинины уменьшилось, в 2023 году украинцы потребляли 19,8 кг свинины в год, тогда как в 2022 году – 20,3 кг.

Отмечается, что в соответствии с потреблением увеличилось и производство: мяса птицы произведено больше на 32 тыс. тонн – до 1 млн 285 тысяч тонн, говядины на 4 тысячи тонн - до 272 тысяч тонн.

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"Наращивание собственного производства позволило уменьшить количество импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Мяса птицы было импортировано на 17 тысяч тонн меньше - 61 тысяча тонн, а говядины на 2 тысячи тонн меньше – 5 тысяч тонн. Снизился также и импорт свинины с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн", – подсчитали в министерстве.

Цены на мясо в Украине

По данным экспертов, по состоянию на первую половину ноября цены на куриное филе с начала года выросли на 14%, на говядину и свинину - на 10% и 14% соответственно.

Прогнозируется, что в течение 2023 года цены на мясо в среднем могут вырасти до 30%.

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