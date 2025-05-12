Вне зависимости от того, где вы его держите, следите за тем, чтобы на клубни не попадал солнечный свет.

Многие семьи закупают картошку в достаточно больших объемах. Но часто это приводит к тому, что уже через несколько месяцев она начинает портиться и прорастать. А все потому, что люди не знают, как и где хранить картофель. УНИАН расскажет о всех тонкостях.

При какой температуре хранить картофель

Для начала, давайте разберемся, при какой температуре хранить картофель советуют специалисты. В идеале, для сохранения свежести этого овоща она должна быть в районе 2-3 °C. Минусовая температура приведет к тому, что корнеплоды станут сладкими, а более высокая - к прорастанию.

В подвалах зачастую держится довольно низкая температура, поэтому много кто и хранит там овощи. Однако в некоторых домах туда заведено отопление - так делают для избежания появления сырости. Рассказываем, как хранить картофель в теплом подвале:

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не кладите корнеплоды вблизи труб, радиаторов или батарей;

обязательно позаботьтесь о хорошей вентиляции;

убедитесь, что влажность составляет не меньше 80%. Можете также использовать увлажнители или оставлять там емкость с водой;

если в подвале очень тепло, попробуйте сделать "мини-холодильник": нужно обшить ящики с картошкой пенопластом и положить рядом бутылки с замороженной водой. Но в этом случае бутылки придется регулярно менять.

Но как хранить картофель в квартире, где нет подвала? Об этом поговорим далее.

Как хранить картофель в квартире - важные нюансы

Директор по продажам и маркетингу бренда Nanna Tate Люсия Уошбрук говорит, что теплая среда с большим количеством света может привести к быстрой порче корнеплодов. Специалистка рекомендует держать картошку в темном месте или использовать хлопчатобумажный мешок, который будет блокировать свет, пишет Express.

Если в квартире есть лоджия или балкон, можно держать овощи и там. Однако существует ряд правил относительно того, как хранить картофель на балконе.

Во-первых, держите картошку в темных ящиках, чтобы избежать воздействия солнечных лучей. Можно также использовать плотную темную ткань, чтобы накрывать овощи.

Все дело в том, что ультрафиолет приводит к выработке соланина в корнеплодах, а он опасен для человека. Кстати, заметить такой картофель довольно легко - клубни будут зелеными, а значит в пищу их употреблять категорически запрещено.

Во-вторых, следите за температурой. Если она сильно высокая, попробуйте охладить ящик с корнеплодами с помощью бутылок с мерзлой водой или специальных охладителей для продуктов. Если же на балконе очень холодно, лучше занести картошку в помещение, чтобы вкус не испортился.

В-третьих, чтобы избежать гниения корнеплодов, в качестве прослойки между рядами можете использовать опилки или древесную золу.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Мы уже рассмотрели, как и где хранить картофель, когда речь идет о больших объемах. Но для многих хозяек это не актуально, ведь они покупают по несколько килограммов овоща за раз. Итак, можно ли держать его в холодильнике? Ответ - определенно да.

Программа действий в области отходов и ресурсов (WRAP - Waste and Resources Action Programme) утверждает, что если хранить картошку в холодильнике при температуре 5°C, она будет оставаться свежей значительно дольше.

Но отметим, что класть корнеплоды в холодильник в полиэтиленовых пакетах - не лучшая идея. Они быстро начнут гнить. В качестве альтернативы используйте бумажные пакеты.

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