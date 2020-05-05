Посевная на карантине: что родит украинская земля в этом году

На днях в Украину пришли майские грозы, щедро заливая пшеничные поля и фруктовые сады после непривычной бесснежной зимы и засушливой весны. Фермеры и дачники завершают посев овощей открытого грунта, а хозяева теплиц уже получили первый урожай редиски и огурцов.

Правда, до недавнего времени продавать первые весенние овощи было негде: продовольственные рынки не работали в стране из-за карантина. Несмотря на возникшие форс-мажорные условия, в стране подходит к завершению посевная кампания яровых зерновых под урожай 2020 года.

Сеять ранние зерновые культуры аграрии Украины начали во второй половине марта, который оказался на удивление теплым и солнечным. Под урожай 2020 года почти на пятую часть выросли площади под кукурузу, большинство которой наша страна отправляет на экспорт. При этом более чем на треть сократились посевы ячменя, который экспортируется из Украины довольно вяло, а также сои – из-за высокой конкуренции на мировом рынке.

Тотальный форс-мажор

Но в разгар посевной Кабинет министров ввел жесткие карантинные меры, в том числе, ограничил работу общественного и междугороднего транспорта. Аграрии вынуждены были продолжать работу критически важной для национальной экономики отрасли без четкого понимания новых условий.

Вопросы безопасности здоровья и организации работы пришлось решать аграриям самостоятельно. Многие агрохолдинги, например «Мироновский хлебопродукт» (МХП), ввели температурный скрининг и масочный режим, не допускали сотрудников с любыми симптомами ОРВИ, а также организовали развозки из дома на работу транспортом компании.

Позднее правительство немного упростило проведение весенней посевной, разрешив в остановленной на карантин стране продажу удобрений, средств защиты растений и запчастей для сельскохозяйственной техники. Но закрытие границ значительно усложнило закупки и доставку посевного материала и удобрений из Европы.

«Фермеры вынуждены были в экстренном режиме искать альтернативные варианты для покупки необходимой продукции, что в свою очередь привело к дополнительным незапланированным расходам. К тому же, повышение курса валют также сказалось на ценах на саженцы, удобрения и средства защиты растений», – отмечает Екатерина Зверева, директор по развитию «Украинской плодовоовощной ассоциации» (УПОА).

Хотя в этом могут быть и свои плюсы: аграрии закупили больше посадочных материалов в родной стране.

В целом, по итогам оказалось, что карантин оказал незначительное влияние на посевную зерновых культур в Украине. Как сказал УНИАН владелец небольшого агропредприятия из Полтавской области Евгений, для его бизнеса по выращиванию кукурузы этот год мало чем отличается от предыдущих.

«Карантин абсолютно не повлиял, особых трудностей в этом году не было, посеялись даже раньше благодаря хорошей погоде. Чтобы посеяться на тысяче гектаров, нужен один трактор, одна сеялка, да и бухгалтер. Чтобы собрать урожай – примерно столько же, человек три-пять. Все работают в масках, друг с другом не контактируют», – поделился аграрий.

Пока темпы посевной кампании соответствуют прошлогодним: украинские аграрии даже идут с небольшим опережением.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, на начало первой недели мая яровыми культурами засеяно более половины прогнозируемых площадей. Аграрии завершили посев сахарной свеклы, ячменя, гороха и овса, подходят к концу сева яровой пшеницы.

Будет ли урожай?

Зима в Украине была нетипично теплой и уже привычно бесснежной, но на посевах озимых зерновых, а также большинства других культур это сказалось хорошо.

Фермеры начали высадку картофеля в грунт раньше стандартных сроков, так что первый урожай в южных областях можно будет увидеть уже в мае. Конечно, если в течение карантина в стране продолжат работать продуктовые рынки.

Вместе с этим, отсутствие снега и морозов зимой вызвало катастрофическую нехватку влаги и активизировало полевых вредителей. По данным аналитического агентства «АПК-Информ», большинство посевов озимых культур нормально перенесли засуху, до пятнадцати процентов растений получили повреждения, а погибло лишь около двух процентов посевов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в апреле понизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых до шестидесяти миллионов тонн – последний раз страна собрала такой урожай в 2015 году - также из-за засухи.

В этой связи цены на хлеб и продукты из зерна могут увеличиться на 10-15 процентов, считает экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его подсчетам, также в этом году может вырасти цена на картофель, более девяноста процентов которого в Украине выращивается на огородах и приусадебных участках.

«Если сельские жители смогли посадить свои огороды, то горожане не смогли добраться до своих дачных участков из-за карантина и отсутствия транспорта. Поэтому в этом году картофеля будет меньше, а цена на него возрастет», – уверен экономист.

Что касается фруктов и ягод, то здесь прогнозы еще более пессимистичные. Абрикосы, персики, черешня и некоторые сорта слив, а также клубника и голубика в этом году зацвели раньше обычных сроков из-за высоких температур воздуха в марте. Но неожиданные апрельские заморозки повредили цветущие деревья и не позволили пчелам опылить цветки растений.

Особенно сильно пострадали от мороза сады в черешневой столице Украины – Мелитополе – так что эксперты не исключают, что в этом году мы можем остаться практически без многих любимых летних плодов.

«Потери по косточковым культурам могут достичь 80 процентов от потенциального урожая, по ягодным 50 процентов», – отметила эксперт УПОА Екатерина Зверева.

В Укргидрометцентре считают, что хотя пришедшие в Украину в начале мая долгожданные дожди не смогут вернуть погибший из-за апрельских заморозков урожай плодов и ягод, они могут улучшить состояние зерновых.

«Дожди немного запоздалые, но ситуация в центральной части Украины однозначно улучшилась. В Одесской, Херсонской, большей части Николаевской и Запорожской областей все еще наблюдается засуха», – рассказала агентству УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидаются грозы с обильными осадками. А май в целом обещает быть дождливым и теплым, что дает надежду на улучшение видов на урожай зерновых, фруктов и овощей в этом году.

За будущее надо побороться

Текущий год хоть и не предвещает голода для Украины, все же показывает множество изъянов в системе продовольственного обеспечения страны.

Оказалось, что большинство отечественных аграриев не обеспечены технологиями, которые способствуют сохранению влаги в грунтах и защите от заморозков. Подобное качественное оборудование стоит немало и производится, в основном, за пределами Украины, однако программы государственной поддержки не предусматривают покрытие расходов на покупку иностранной сельхозтехники.

Запрет на работу продуктовых рынков во время карантина дал осознание, насколько в действительности мало значения государство придает небольшим фермерам, перекрывая им основной канал сбыта продукции и заработка в условиях экономического кризиса.

По разным оценкам, за полтора месяца, с начала строгого карантина и до официального решения правительства открыть продовольственные рынки в конце апреля, фермеры потеряли до трети своего урожая – тепличной зелени, редиса, огурцов и капусты. Овощи пришлось выбросить на помойки или, в лучшем случае, продать скоропортящуюся домашнюю продукцию перекупщикам за гроши.

Для аграриев это обернулось потерей оборотных средств, на которые они должны были высадить овощи для летнего урожая и закупить посадочные материалы на следующий год. Это значит, что урожай украинских овощей в 2021 году будет скудным, а супермаркеты и рынки наполняться дешевым импортом из Турции, Молдовы и даже России.

Кроме того, правительство посеяло смуту среди аграриев своей переменчивой позицией относительно запрета экспорта зерновых. Минэкономики предложило ввести лимиты на поставки кукурузы, которую мы традиционно больше продаем, чем потребляем.

В то же время, Украина подписалась под заявлением Всемирной торговой организации и пообещала продолжать поставки традиционных экспортных культур, увеличивая продажи наиболее нуждающимся странам.

Аграриям пока неясно, что делать: увеличивать в будущем площади под кукурузу и находить покупателей за границей или же рассчитывать на внутренний рынок и строить зернохранилища в Украине.

И вершиной всех проблем может стать климат, который из-за глобального потепления будет меняться до неузнаваемости.

По словам Адаменко из Укргидрометцентра, засухи и дефицит влаги могут стать регулярным явлением для Украины.

«Сейчас формируется прообраз будущего климата. Погода будущего десятилетия будет напоминать засухи последних годов. Такие зимы, то есть их отсутствие, будут наблюдаться все чаще. Но это не значит, что нужно сажать только теплолюбивые культуры, а отказываться от озимой пшеницы Украине точно пока не стоит», – считает начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра.

Теплые зимы будут способствовать выращивать теплолюбивые культуры не только на юге, но и в центральных и даже северных регионах Украины. Но с другой стороны, меняющийся климат будет требовать от аграриев новых знаний, технологий и высокопроизводительной современной техники, чтобы помочь эффективно бороться с капризами природы.

Анна Нагорная