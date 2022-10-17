Сентябрьский экспорт сухого обезжиренного молока и казеина стал рекордным за очень длительный период.

Несмотря на сложности с логистикой, Украина наращивает экспорт молочных продуктов.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Несмотря на сложности с логистикой, статистика экспорта молокопродуктов выглядит отлично. За три квартала 2022 года продажи сухого обезжиренного молока выросли на 65%, масла на 37%, казеина на 48%. Даже продажи сыра увеличились на 39%. И это все благодаря открытию рынка ЕС для Украины", - говорится в сообщении.

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Эксперты добавили, что сентябрьский экспорт сухого обезжиренного молока и казеина стал рекордным за очень длительный период, также продолжают увеличиваться продажи сыра.

"Импортная статистика также радует отечественных производителей. Наконец существенно снизились поставки европейских сыров. Похоже, в категории полутвердых сыров Украина уже снова становится нетто-экспортером. Закупки свежих молочных продуктов снижаются, масло Украина не закупает", - подчеркнули аналитики.

Цены на продукты в Украине:

Как ранее сообщал УНИАН, а Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды.

21 сентября эксперты прогнозировали, что в Украине в октябре свежие молокопродукты могут подорожать.

По словам генерального директора Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк, в Украине ожидается рост цен на молочную продукцию ориентировочно на 10% до конца года.

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