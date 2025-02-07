ФАО повысила прогноз использования зерновых в мире в 2024/25 годах на 0,9% до 2,869 млрд тонн.

Мировые цены на продовольствие упали в январе. Это было вызвано резким снижением цен на сахар и растительные масла.

Издание Reuters пишет, что цены на сахар упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18,5% в годовом исчислении. Снижение цен было в основном обусловлено улучшением перспектив мирового предложения, в том числе благодаря благоприятной погоде в Бразилии и возобновлению экспорта сахара из Индии.

Цены на растительные масла в прошлом месяце снизились на 5,6%, так как мировые цены на пальмовое и рапсовое масло упали, а котировки соевого и подсолнечного масла остались стабильными.

Видео дня

Цены на мясо также упали, потеряв в январе 1,7%.

Цены на зерновые, напротив, немного выросли, поднявшись на 0,3% по сравнению с декабрем, но остались на 6,9% ниже, чем в январе 2024 года. В то время как экспортные цены на пшеницу немного снизились, цены на кукурузу выросли из-за пересмотра прогнозов по снижению производства и запасов в США. Цены на рис упали на 4,7%, что отражает достаточный объем экспортных поставок.

Цены на молочные продукты выросли на 2,4% в месячном исчислении и на 20,4% в годовом исчислении, что было обусловлено месячным ростом котировок на сыр, который перевесил снижение цен на сливочное масло и сухое молоко.

В отдельном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) понизила прогноз мирового производства зерновых в 2024 году до 2,840 млрд против ранее озвученных 2,841 млрд. Пересмотр был вызван в основном снижением оценки производства кукурузы в США.

Сезон посадки озимой пшеницы в северном полушарии завершился в январе, при этом во Франции, Германии и Великобритании посевные площади увеличились, а в России уменьшились из-за погодных условий.

Уборка кукурузы в Южном полушарии начнется во втором квартале, при этом ожидается повышение урожайности в Аргентине и Бразилии. Высокие цены на кукурузу способствовали увеличению посевов в Южной Африке.

ФАО повысила прогноз использования зерновых в мире в 2024/25 годах на 0,9% до 2,869 млрд тонн, в то время как мировые запасы зерновых, как ожидается, сократятся на 2,2% к закрытию сезона в 2025 году, что будет обусловлено сокращением запасов кукурузы в США.

Международная торговля зерновыми в 2024/25 году сократится на 5,6% по сравнению с предыдущим годом до 483,5 млн тонн, в основном за счет снижения спроса на ячмень, кукурузу и пшеницу со стороны Китая.

В Украине за последние семь сезонов зафиксирован самый низкий уровень влажности почвы. Это вызывает опасения относительно урожая в 2025 году.

В октябре государственные синоптики Украины заявили, что большая часть озимых культур Украины находится под угрозой, поскольку почти все всходы были недоразвиты.

Вас также могут заинтересовать новости: