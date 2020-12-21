Мед, мороженое и гречка: рекорды украинского экспорта в 2020 году

2020 год был непростым для всего аграрного сектора из-за засухи, пандемии и карантинных ограничений. Несмотря на это, Украина достигла новых вершин в экспорте и по ряду продуктов стала ведущим поставщиком на рынок ЕС и мира. На чем украинский экспорт прогорел, а какие направления стали неожиданным открытием – разбирался УНИАН.

До Нового года остались считанные дни, а это значит, что можно начать подводить итоги уходящего года, в том числе, во внешней торговле аграрной продукцией и составлять список достижений этих непростых для всей экономики двенадцати месяцев.

Украина не прекращала аграрный экспорт даже в условиях пандемии и всемирного локдауна. Единственный товаром, который попал под временный запрет на вывоз, стала гречка, но несмотря на это, Украине удалось нарастить поставки этой крупы за рубеж в два раза по сравнению с прошлым годом.

Неблагоприятная погода повлияла на качество и объем урожая зерновых культур, что разрушило надежды на повторение рекорда экспорта зерна 2019 года.

К счастью, зерновые – не единственный козырь, с которого наша страна может зайти на мировой продовольственный рынок. Успехи были и в экспорте ряда других товаров.

В целом за одиннадцать месяцев текущего года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на 20 миллиардов долларов, что практически соответствует уровню января-ноября прошлого года. При этом рост стоимости продуктов питания на мировом рынке компенсировал разницу от некоторого снижения объемов экспорта в физическом весе.

Львиную долю валютной выручки традиционно принес экспорт продукции растениеводства – поставки зерновых культур и растительных масел суммарно превысили 15 миллиардов долларов.

Отметим, что под конец 2020 года мировая торговля немного ожила, приспособившись к работе в условиях пандемии и ограничений. К тому же, в декабре экспорт продуктов питания обычно активизируется.

Поэтому, вероятнее всего, украинский экспорт агропродукции по итогам 2020 года превысит отметку в 22 миллиарда долларов, а может даже и достигнет 23 миллиардов и обновит прошлогодний рекорд.

Ставим рекорды

За одиннадцать месяцев 2020 года Украина экспортировала 69,8 тысячи тонн меда на сумму 117,5 миллиона долларов США, что является рекордом за последние три года.

Как отметила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка, Украина за неполный 2020 год стала лидером по экспорту меда в страны Европейского Союза, поставив в регион свыше 30 тысяч тонн меда.

При этом квоту на беспошлинный ввоз меда в ЕС объемом 6 тысяч тонн Украина исчерпала еще в январе.

По словам эксперта, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин.

"Неопределенность с дальнейшим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование запасов на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС – по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40 процентов из-за неблагоприятных погодных условий", - отметила Бурка.

ТОП-5 необычных продуктов экспорта

Как рассказал УНИАН аналитик УКАБ Иван Колодяжный, в текущем году Украине удалось в разы нарастить экспорт ряда нетипичных для отечественного аграрного сектора товаров.

В пятерку наиболее нестандартных продуктов с космическим приростом экспорта вошли ракообразные, поставки которых из Украины выросли в 9,6 раза – до около 770 тонн, цитрусовые – в 8,6 раза, до 736 тонн, кокосовое масло – в 7,5 раза, до 281 тонн, жир крупного рогатого скота – в 4,6 раза, до 1,6 тысячи тонн, какао-порошок – в 4 раза, до почти 720 тонн.

"Украина значительно увеличила экспорт этих позиций, если смотреть на процентное увеличение, хотя в количественных измерениях их экспорт был относительно небольшим", – отметил эксперт.

Впрочем, очевидно, что часть этих экспортных позиций стали отражением реэкспорта продукции. Несмотря на глобальное потепление, кокосовые пальмы и какао-бобы в украинских садах пока не растут.

Зерновые и масличные

Несмотря на временный запрет экспорта гречки, который Кабинет министров ввел в апреле для успокоения продовольственной паники на фоне локдауна, Украина увеличила поставки этой крупы за рубеж в два раза по сравнению с прошлым годом - до 96,2 тысячи тонн. Ее наша страна экспортирует эту крупу в Польшу, Италию и Индонезию.

Также Украина за неполный 2020 год нарастила экспорт посадочного материала - семян зерновых и масличных культур: за январь-сентябрь внешние поставки достигли 16,5 миллиона долларов, что на треть превысило показатель всего 2019 года.

"Это лучшие показатели за последние десять лет", – говорит ученый "Института аграрной экономики" Александр Захарчук.

В то же время, урожай 2020 года был самым худшим за последние три года – Украина собрала 65,4 миллиона тонн зерна, что на 7 миллионов тонн меньше, чем годом ранее.

Более того, плохая погода тормозила уборочную кампанию, из-за чего поставки основной экспортной культуры, кукурузы, отстали от прошлогодних показателей на 14 процентов, пшеницы - на 5 процентов, сои - вполовину.

Отметим, что неурожай был также в ряде других мировых аграрных гигантов – в Аргентине, США, Франции, поэтому у Украины еще есть шанс выбить лидерство на глобальном рынке.

"Хотя пока и нет окончательных данных по объемам экспорта Украины на мировые рынки, все же есть определенные надежды, основываясь на результатах прошлого года, что Украина и в 2020 году будет крупнейшим экспортером подсолнечного масла и одним из лидеров экспорта основных зерновых культур – кукурузы и пшеницы", - считает аналитик УКАБ Колодяжный.

Мясо и молочная продукция

Украина в третьем квартале 2020 года вернула себе третье место в рейтинге крупнейших экспортеров курятины в страны Евросоюза, после падения до четвертого места по итогам первого полугодия.

В целом, экспорт курятины за одиннадцать месяцев принес Украине около полумиллиарда долларов, что немного меньше, чем в 2019 году.

С одной стороны, на сокращение экспорта повлияла вспышка птичьего гриппа в январе и запрет на импорт этой продукции рядом стран. С другой стороны, спрос на курятину в большинстве стран снизился из-за локдауна и закрытия ресторанов, гостиниц и туристических комплексов.

Хотя отечественный молочный сектор находится в глубоком кризисе, успехи экспорта отдельных видов украинской "молочки" не могут не радовать. За неполный 2020 год наша страна увеличила экспорт мороженого, молока и сливок в 2,6 раза, казеина - почти в два раза, кисломолочной продукции - более чем наполовину.

"В денежном выражении на импорт молочной продукции приходится около 57 процентов, а на экспорт – 43 процента. Однако показатели торговли в натуральных величинах все еще внушают оптимизм. Ведь за 11 месяцев было экспортировано 101,3 тысячи тонн, а импортировано 83,9 тысячи тонн молочных продуктов", – объясняют в "Ассоциации производителей молока".

Мировое лидерство

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердиться как "гаранту мировой продовольственной безопасности".

По данным ООН, сейчас около 820 миллионов человек в мире хронически недоедают, из них 113 миллионов живут в состоянии голода. Пандемия уже ухудшила и еще больше ухудшит эту ситуацию.

Приостановка полноценного транспортного сообщения разорвала устойчивые цепи снабжения продовольственными товарами и показала, насколько мировая экономика может быть уязвимой. В таких условиях продовольственный потенциал Украины приобрел новую неоспоримую значимость.

"Спустя почти столетие после трагического испытания геноцидом Голодомора Украина может стать "мировой житницей 2.0". Не той, откуда вывозят зерно ради "золота партии", а той, которая способна гарантировать продовольственную безопасность себе и партнерам. Этим обретая авторитет и влияние на мировой арене. Звучит амбициозно, но реалистично", – считает Кулеба.

Внушает оптимизм и то, что в следующем году в Украине появится полноценное аграрное министерство. Одним из его приоритетов должно стать развитие национального экспорта, особенно продуктов питания с добавленной стоимостью, и продвижение отечественных производителей на глобальном уровне.

Кризис уже почти год перестраивает мировую экономику и дает шанс сильнейшим государствам забраться на ступеньку выше в мировой продовольственной цепи. Украине с ее безграничным потенциалом крайне важно не пропустить этот поезд.

Анна Нагорная

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