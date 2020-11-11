Кризис на зерновом рынке: может ли срыв контрактов подорвать стабильность аграрной отрасли Украины

Мировые и украинские цены на зерновые выросли в разы, а из-за засухи нашей стране не видать рекордного урожая. Все это вынуждает фермеров делать выбор: продать зерно по дешевке, выполнив контрактные обязательства перед покупателем, или продать подороже и подставить клиента. Коллапс на рынке форвардных контрактов может обернуться для украинской аграрной экономики серьезным кризисом.

Участники национального зернового рынка бьют тревогу: в этом и без того сложном для них году возникла еще одна серьезная проблема. Некоторые аграрии, ссылаясь на засуху и плохой урожай, начали отказываться выполнять поставки зерна урожая 2020 года согласно форвардным контрактам, заключенным с зерновыми трейдерами еще весной.

"Такие действия производителей спровоцируют миллиардные убытки на украинском рынке зерновых. Украина может потерять около 11-12 миллиардов долларов финансирования аграрного сектора", - заявил глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

При этом эксперты убеждены, что неблагоприятные погодные условия служат лишь прикрытием для ряда сельхозпроизводителей, желающих заработать. Все дело в мировых ценах на зерно, которые росли с начала сезона, и в итоге оказались значительно выше тех, что были прописаны в контрактах.

Для чего нужны форварды?

В Украине по форвардным контрактам продается 20-30 процентов зерна. Суть таких контрактов – продать зерно будущего урожая по заранее оговоренной рыночной цене. Таким образом, фермеры заранее получают средства на проведение полевых работ, чтобы вырастить, собрать и поставить обещанное зерно, а также страхуют себя от прогнозируемого падения цен. Обычно в период уборки урожая стоимость зерна снижается, и аграрии, заключившие форвард по старой цене, остаются в плюсе.

Однако, иногда бывает наоборот, и цена со временем может вырасти.

“К осени цены на кукурузу значительно выросли – в два раза или даже больше. Соответственно, сейчас кукурузу можно продать, скажем, по 7000 гривень за тонну, тогда как аграрии, заключившие форварды, обязаны продать ее по старой цене – по 3000-4000 гривень за тонну. Это была нормальная цена в прошлом сезоне, но для нынешнего сезона это слишком дешево”, – рассказывает УНИАН аграрий с Полтавщины Станислав.

На рынке зерна, где очень многое зависит от прихотей погоды, форвард дает игрокам определенную стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В то же время, они могут как сорвать куш, так и проиграть круглую сумму.

Виноваты ли аграрии?

Эксперты признают, что сложные погодные условия в этом году имели негативное влияние на урожай в ряде регионов страны. Валовой сбор и предложение культур в сезоне 2020-2021 будет меньшим, чем в предыдущем рекордном сезоне, что, безусловно, подогревает спрос и цены. Но какого-либо дефицита не будет: Украина готовится собрать третий рекордный урожай кукурузы и четвертый рекордный урожай подсолнечника за время независимости.

"Соответственно, нет никаких предпосылок к массовому срыву контрактов на аграрном рынке, а нагнетание ситуации вокруг урожая используется как механизм для невыполнения обязательств. Хотя настоящей причиной такой ситуации стало увеличение цен на зерновые и масличные на международных рынках", – подчеркивают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Конечно, есть случаи, когда тот или иной аграрий физически не может закрыть свой контракт. Но в этом случае трейдеры могут пойти на уступки – например, предложить большую цену за часть урожая или согласиться на меньший объем.

“Глупо обижаться на то, что цена подросла, и ты продаешь зерно дешевле, чем мог бы. Заключая форвард, аграрий всегда рискует прогадать и потерять потенциальную прибыль. Но отказываться поставлять обещанное зерно – нечестно к тем, кто также рискует своими деньгами”, - добавил наш собеседник Станислав.

Кто пострадает?

Если срывается поставка зерна по форварду, проигрывают и сельхозпроизводители, и те, кто их кредитовал: трейдеры, экспортеры, поставщики семян, удобрений, техники.

“Закончится это тем, что будут судебные решения, придут исполнители и будут взыскивать долги с таких недобросовестных игроков. Итогом станет то, что украинский аграрный сектор перестанут кредитовать”, – предупреждает глава общественного объединения "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Михаил Соколов.

Невыполнение своих контрактных обязательств аграриями ставит в неловкое положение крупные международные компании, которые ежегодно покупают у Украины 55-60 миллионов тонн зерновых и масличных культур на сумму 11-12 миллиардов долларов и фрахтуют корабли для доставки в более чем сто стран мира, обеспечивая экспорт украинского зерна.

В Европейской Бизнес Ассоциации подчеркивают, что срыв контрактов, заключенных с мукомолами и производителями растительных масел, приведет к проблемам с производством и подорожанию целого ряда пищевых продуктов – что отразится и на кошельках простых украинцев.

Какие продукты подорожают?

Коллапс рынка форвардных контрактов только поддержит высокую цену на зерно в Украине. Как следствие, могут подорожать хлеб, мучные и кондитерские изделия, корма для животных и, соответственно, продукция животноводства, а также алкоголь.

Впрочем, для Украины, как для мощного аграрного государства-экспортера, каких-либо катастрофических последствий не предвидится, считает собеседник УНИАН Александр, который ведет сельскохозяйственный бизнес в центральной Украине.

“Украина экспортирует львиную долю урожая, и никто не собирается держать зерно на внутреннем рынке: все хотят его продать, только дороже. И продадут, – просто иностранцы заплатят больше денег и все равно вывезут эту кукурузу”, - говорит он.

По словам предпринимателя, Украина действительно рискует запятнать свою репутацию как второго крупнейшего в мире поставщика зерновой продукции, но о прекращении сотрудничества пока речь не идет.

“Это серьезный бизнес, который никто не захочет потерять: если трейдеры имели на протяжении 20-30 лет с этого серьезный заработок и хотят продолжать в том же духе, они найдут способ уладить ситуацию с ценами и контрактами”, - предполагает Александр.

Призыв правительства

Ряд аграрных ассоциаций и представителей бизнеса с начала нынешней осени неоднократно призывали правительство “простить” массовое невыполнение аграриями контрактных обязательств и даже ограничить внешние поставки главной экспортной культуры – кукурузы, чтобы удержать низкие цены на ее остатки на внутреннем рынке.

Это выгодно, к примеру, производителям кормов и животноводам, которым иначе придется переплачивать за зерно, чтобы прокормить поголовье.

Но на такие шаги правительство не решается, осознавая роль Украины в мировом экспорте продовольствия.

После нескольких встреч с участниками рынка зерна Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства только подчеркнуло, что аграрии должны выполнять все обязательства по поставкам зерна согласно контрактам.

"Украина, как гарант мировой продовольственной безопасности, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, должна продолжать выступать надежным партнером по бесперебойным поставкам сельскохозяйственной продукции на внешние рынки", - заявили в министерстве.

Как не допустить кризиса?

Минэкономразвития, трейдеры, экспортеры и производители зерна сейчас обсуждают возможность подписания меморандума, взаимовыгодного для всех участников зернового рынка.

Предполагается, что этот документ станет "дорожной картой" для зернотрейдеров и агропроизводителей по выполнению форвардных контрактов в будущем.

Кроме того, Украинская зерновая ассоциация планирует создать публичный реестр физических и юридических лиц, отказавшихся выполнять заключенные ранее контракты на продажу зерна.

“Такой шаг поможет зерновому рынку избавиться от недобросовестных участников и оздоровит его”, - подчеркнул глава ассоциации Николай Горбачев.

Ни для кого не секрет, что любой хороший бизнес во многом строится на доверии и своевременном выполнении обязательств, и аграрный – не исключение. Нынешний год для аграриев оказался тяжелым и малоприбыльным, учитывая погодные условия и кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Правда, и в этом есть и плюс: 2020 год послужит лакмусовой бумажкой для рынка и выведет с него тех, кто не держит слова и не умеет играть по общим правилам.

Анна Нагорная

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