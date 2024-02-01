Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ. Об этом сообщает профильное ведомство в Facebook.
"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Пправительства о регламенте отбора проб конопли в период цветения", – отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, закон об обороте технической конопли – это толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом меняются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.
Первый заместитель министра добавил, что проект приказа будет обнародован для общественного обсуждения.
Легализация медицинского каннабиса
21 декабря в Украине был легализован медицинский каннабис. Верховная Рада приняла документ, который регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением.
Впрочем, сразу после решения Верховной Рады депутаты от фракции "Батькивщина" заблокировали подписание закона о медицинском каннабисе. Они зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения парламента. Таким образом председатель Верховной Рады не может передать на подпись президенту Украины данный закон, пока парламент не "провалит" предложение об отмене решения парламента.