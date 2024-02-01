Позволят выращивать коноплю без лицензий, но будут контролировать этот процесс.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ. Об этом сообщает профильное ведомство в Facebook.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Пправительства о регламенте отбора проб конопли в период цветения", – отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, закон об обороте технической конопли – это толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом меняются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

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Первый заместитель министра добавил, что проект приказа будет обнародован для общественного обсуждения.

Легализация медицинского каннабиса

21 декабря в Украине был легализован медицинский каннабис. Верховная Рада приняла документ, который регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет по-прежнему считаться преступлением.

Впрочем, сразу после решения Верховной Рады депутаты от фракции "Батькивщина" заблокировали подписание закона о медицинском каннабисе. Они зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения парламента. Таким образом председатель Верховной Рады не может передать на подпись президенту Украины данный закон, пока парламент не "провалит" предложение об отмене решения парламента.

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