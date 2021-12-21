Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018-2020 годах группа компаний в составе "Днепровского КПК", "Интеркорна" и "Интестарч Украина" была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году).

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения", – говорится в сообщении.

При этом, сообщают в АМКУ, конкурентами группы компаний Roshen в течение 2018-2020 годов были импортеры "со сравнительно небольшими долями". Также группа является единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26% (в 2018 году) и 96,79% (в 2019 году).

"Кроме того, учитывая, что ответчик имеет замкнутый цикл производства товаров – от выращивания кукурузы до производства кондитерских изделий – за счет эффекта масштаба Roshen мог получать существенные конкурентные преимущества", – отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Roshen является крупнейшим в Украине производителем кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний имела признаки монопольного положения на этом рынке.

Roshen: что известно

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Roshen и суды

25 мая 2020 года появилась информация о том, что Roshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка".

29 января 2020 года стало известно о том, что Roshen судится с производителем мороженого за бренд "Киевский торт".

В сентябре 2019 года Roshen судился за исключительно право использовать красную ленту при упаковке тортов.