Французские виноделы отказались от спора с Москвой.

Французские производители с 15 сентября снова начали поставлять в Российскую Федерацию шампанское. Они отказались от спора с Москвой, и специально для российского рынка напиток будет называться игристое вино.

Об этом пишет The Times.

Представители межпрофессионального комитета шампанского объявили бойкот из-за указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому "шампанским" могут называться только игристые вина российского производства. После этого указа акции крупнейшего производителя шампанского в РФ Абрау-Дюрсо, который принадлежит соратнику российского президента Борису Титову, резко выросли.

Читайте такжеКак коньяк, пармезан и шампанское: херсонские арбузы и мелитопольская черешня получат уникальные географические указанияТеперь Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon и другие бренды из региона Шампань будут называть свой напиток игристым вином. В то же время российский продукт, который производится промышленным способом с впрыскиванием газа, будут маркировать как шампанское.

"Мы будем подчиняться новому закону. Речь идет о том, чтобы не наказывать российских клиентов и потребителей по мере приближения праздничного сезона", - заявил председатель Союза шампанских домов Жан-Мари Барильер.

По словам Барильера, бойкот российского экспорта поддержали 95% французских производителей. При этом он указал, что российский рынок составляет только 0,5% мировых продаж шампанского.

Справка УНИАН. Шампанское - это игристое вино, которое произвели во Франции в регионе Шампань из определенных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион. Все остальные подобные напитки могут называться только игристым вином.

Спор между Францией и РФ из-за шампанского: что известно

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин.

Французская ассоциация производителей шампанского раскритиковала новый российский закон и призвала прекратить экспорт напитка в Россию. В свою очередь министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди подчеркнул, что только французские виноделы имеют право называть свои вина шампанским, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и вовсе пригрозил юридическими мерами, если РФ нарушит правила Всемирной торговой организации.

Автор: Анастасия Горбачева