По словам украинского министра агрополитики, Украина заинтересована в создании логистического проекта и готова рассматривать детали.

Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил украинский министр агрополитики Николай Сольский по результатам встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Онйеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Нигерии Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Отмечается, что стороны обсудили возможности сотрудничества и расширения торговых отношений между странами, в частности, создание логистического хаба для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

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"Украина заинтересована в создании такого логистического проекта и готова рассматривать детали", - подчеркнул Сольский.

Экспорт во время войны:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

В декабре 2022 года Украина вышла на новые рынки экспорта.

По итогам 2022 года в условиях войны украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов и весом 99,8 млн тонн.

Украина и Сенегал заключили меморандум о взаимопонимании между странами в аграрной сфере. Документ предусматривает развитие двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, сотрудничество в сфере научных исследований, инвестирования, а также взаимоотношений государственных учреждений и частных организаций.

Министр агрополитики Николай Сольский отметил, что Украина готова увеличивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и готова рассмотреть возможность реализации новых логистических проектов в Сенегале. В частности, речь идет о возможности хранения украинского зерна в так называемых зерновых хабах.

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