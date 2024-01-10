Аграрный министр написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с предостережениями, что Варшава выступает против торговых уступок для Украины. В частности, речь идет о необходимости возврата квот для отдельных товаров, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на письмо, которое имеет в распоряжении.

Отмечается, что министр дал понять, что позиция нового польского правительства относительно проблем в торговле с Украиной мало изменилась.

"Относительно возможного продолжения торговых преференций по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины еще на год – хочу подчеркнуть, что в принципе я против такого решения", – говорится в письме.

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Министр перечислил в письме различные группы украинских товаров, чрезмерный импорт которых создает рыночные проблемы и угрозы в Польше. Речь идет не только о кукурузе, пшенице и рапсе, но и о сахаре, мясе птицы, яйцах, ягодах (особенно замороженной малине), яблочном концентрате.

Аграрный министр Польши указал, что отмена квот для украинского сахара повлекла увеличение его импорта в ЕС в 20 раз в сезоне 2022/2023.

"Немедленная либерализация импорта способствует не столько экономике Украины, сколько увеличению прибылей небольшой группы олигархов, которые часто располагают свой капитал за пределами Украины", – отметил министр.

Он предложил перейти к постепенной взаимной либерализации рынков между Украиной и ЕС. По его словам, нужны механизмы, которые будут защищать рынки государств-членов ЕС, в частности, соседних государств, от дальнейшего роста импорта агропродукции из Украины и его негативных последствий.

Из возможных решений польский министр назвал возврат квот для "наиболее чувствительных товаров" – это, среди прочего, сахар, мясо птицы, яйца. Также, говорится в письме, что нужно обеспечить возможность автоматического повторного введения тарифов, когда импорт превышает определенные объемы. А еще Украина должна быстрее привести законодательство в соответствие с перечисленными в Соглашении об ассоциации нормативными актами ЕС.

Проблемы украинско-польской торговли

Ранее УНИАН писал, что в общении с журналистами Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховски выступил против продолжения режима свободной торговли с Украиной.

Также в правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при условии, если Киеву удастся стать полноправным членом ЕС. В сентябре 2023 года Польша решила продлить запрет на экспорт зерна из Украины несмотря на решение Еврокомиссии.

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