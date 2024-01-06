Януш Войцеховски заявил, что настаивает на включении в новое решение ограничений для украинской агропродукции.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховски выступил против продления режима свободной торговли с Украиной.

Одним из условий его продления он называет необходимость введения ограничения на ввоз в ЕС продукции украинского АПК, сказал он в интервью RMF FM.

Срок действия текущего соглашения истекает 5 июня и в Еврокомиссии уже работают над проектом решения для нового продления режима торговли с Украиной без пошлин и квот, который ввели как временную меру для ее поддержки в условиях войны, до 2025 года.

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Однако Войцеховски заявил, что настаивает на включении в новое решение ограничений для украинской агропродукции.

Неофициально журналисты узнали, что Войцеховский даже угрожал не поддержать будущее решение, если эти условия не выполнят. Войцеховский детализировал, что будет настаивать на ограничениях в частности для мяса птицы и сахара из Украины.

Польский еврокомиссар также считает, что если оставлять европейский рынок полностью открытым для украинского импорта, то это "помогает России закрепить достижения".

Он аргументирует, что Россия вытеснила Украину с рынков в Азии, заставив ее переориентироваться на европейский рынок, а это создает дестабилизацию в Польше и других странах-соседках.

Войцеховский считает, что так Москва "выигрывает дважды", потому что Россия закрепляется на новых рынках, а в ЕС нарастают споры из-за украинского агроимпорта.

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис хочет, наоборот, ослабить существующие защитные механизмы.

Падение украинского экспорта

В Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта. По данным ведомства, экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике.

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