Ловись, рыбка: кто уничтожает рыбную отрасль и как ее спасти

В 2020 году Украина заметно сократила вылов рыбы, а браконьеры нанесли ущерб равный бюджету небольшого города. Рыболовные предприятия плохо финансируются, многие работают в тени, рыба гибнет от мора. Можно ли еще спасти украинские водоемы?

С начала апреля во всех областях Украины вступил в действие запрет на нерестовый вылов рыбы. Это важное ежегодное мероприятие, которое Государственное агентство рыбного хозяйства вводит, в зависимости от водоема и области, на два-три месяца с целью сохранения популяции рыб.

Во время нереста, весной, у рыб приглушаются рефлексы самосохранения, и они могут стать легкой добычей для браконьеров. Поэтому промышленное рыболовство, передвижение на лодках, а также соревнования по рыбалке в этот период запрещены. В то же время, разрешена любительская рыбалка с берега одной удочкой или спиннингом с максимальным уловом до 3 кг рыбы за сутки.

В Госрыбагентстве настойчиво призывают граждан быть ответственными и соблюдать данный запрет.

«Ведь от того, как пройдет нерест водных биоресурсов, зависит восстановление их популяций в наших водоемах», – подчеркнул и.о. председателя ведомства Олег Баздуганов.

Но браконьеры не собираются останавливаться и плевать хотели на любые запреты. За первую неделю действия запрета на водоемах Украины уже выявлено нарушений на миллионы гривень, и это только официально зарегистрированные случаи.

В частности, на текущей неделе полиция задержала на Буковине двух браконьеров, которые нанесли ущерб на 1,7 млн грн, выловив 166 особей рыбы вырезуб. Этот вид считается редким и исчезающим, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Статистика в разрезе годов аналогична: наибольший вред рыбной отрасли нарушители наносят в апреле-июне, то есть как раз во время нерестового запрета. В прошлом году в этот период рыбоохранный патруль раскрыл почти 15 тысяч правонарушений с убытками более чем на 43 млн грн.

Нарушения правил рыбной ловли и использование запрещенных орудий лова в нашей стране караются штрафами от 34 до 680 гривень, а за рыбный промысел со значительным ущербом максимальное наказание составит 6800 гривень.

То есть штрафы настолько мизерные, что современных варваров не останавливают.

«Сейчас в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас составляет 17 гривень). Кого может сдержать такое «наказание»?», – отметил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования готовит законопроект о повышении штрафов для рыболовов-браконьеров. Но пока что это только планы.

Кризис в рыбной отрасли

В целом, за 2020 год рыбоохранные патрули выявили почти 47 тысяч правонарушений, которые нанесли государству ущерб на сумму свыше 100 млн гривень. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

В рамках рыбоохранных рейдов инспекторы изъяли у нарушителей более 150 тонн водных биоресурсов. На фоне ежегодного сокращения официального промысла рыбы в стране, который в 2020 году составил 76,5 тыс. тонн, эти цифры уже не кажутся несущественными.

Тем не менее, эта статистика вовсе не говорит о жадности или безответственности всех украинских рыбаков.

«Такая ситуация во многом спровоцирована сложностью процедур получения разрешений на легальный промышленный вылов, а также коррупцией. Нередки случаи, когда из года в год квоты на вылов рыбы по разным схемам получают одни и те же игроки», – отмечают в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

И все же, браконьерство влечет за собой значительное сокращение популяции рыб, а нанесенные государству убытки приводят к сокращению финансирования рыборасплодников и малым объемам зарыбления естественных водоемов. И это – еще одна большая проблема нашей рыбной отрасли.

Государственных рыборасплодников в Украине всего четыре (Новокаховский, Харьковский, Днепровский имени академика Артющика и форелевый завод «Лопушно»), и на их финансирование совокупно выделяется в год менее 85 млн гривень. При этом ущерб от браконьерства в прошлом году достиг почти 110 млн гривень.

К счастью, предприятия не опускают руки: в прошлом году в украинские водоемы было запущено 49 миллионов экземпляров молодняка рыб. Разводят и запускают в воду мальков также частные предприятия и волонтеры.

Подходы прошлого века

В то время, как остальной мир с заботой об экологии постепенно сокращает промышленный промысел в реках, морях и океанах и отдает предпочтение развитию аквакультуры, украинская рыбная отрасль все еще держится на промысле.

По данным Госрыбагентства, в Украине работают около 4,5 тысячи предприятий аквакультуры, которые разводят рыб, моллюсков и ракообразных в естественных условиях или искусственных водоемах. Из них государственных – около двух десятков. Их доля в общем производстве рыбы составляет лишь 16 процентов.

«Сегодня в Украине традиционными объектами аквакультуры неизменно остаются карповые. Также украинские аквафермеры выращивают радужную форель, европейского сома, щуку, судака, карася, стерлядь, осетров и тому подобное. Но ассортимент продукции аквакультуры длительное время остается почти неизменным», – объясняют в Госрыбагентстве.

Несмотря на значительные площади внутренних водоемов в стране, в аренде находится только треть из них. Из-за сложностей получения водоемов в аренду этот рынок почти не развивается.

Еще одна причина стагнации – высокая ставка ввозной пошлины на корма, которые составляют более половины себестоимости разведения рыбы.

«В абсолютном большинстве это импортная продукция, ставка пошлины на которую составляет 10 процентов. Вместе с тем, импорт уже готовой рыбной продукции имеет нулевую ввозную пошлину. Именно поэтому украинскому бизнесу не выгодно вкладывать в эту отрасль», – отмечают эксперты BRDO.

Значительная часть аквакультурных хозяйств Украины работает в «тени». По экспертным данным, ежегодно бюджеты регионов теряют больше 60 миллионов гривень из-за самовольного занятия водных объектов.

Какую рыбу едят украинцы?

Жители нашей страны потребляют значительно меньше рыбы, чем рекомендованная ООН норма в 20 кг на человека в год.

«В 2019 году общее потребление рыбы и рыбных продуктов составило 545 тысяч тонн, при этом потребление рыбы на душу населения составило 12,5 кг в год. По предварительным оценкам, показатели потребления рыбы в 2020 году остались на таком же уровне», – рассказала УНИАН аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин.

Отмечается, что украинцы потребляют в основном привозную рыбу: более 75 процентов общего фонда потребления обеспечивают импортные поставки, остающуюся часть составляет собственное производство и вылов.

По итогам 2020 года Украина закупила за границей морепродуктов на 680 миллионов долларов, что на 5,6 процента больше, чем годом ранее. Главным поставщиком стала Норвегия, на которую приходится треть всего украинского импорта.

Украина закупает замороженную, свежую или охлажденную рыбу, рыбное филе и различных ракообразных – креветок, лангустов, другую продукцию. Стоит подчеркнуть, что импортируется в основном морская продукция, которая не выращивается в наших климатических условиях.

На грани экологической катастрофы

В Украине не случается ни года, когда бы не происходил мор рыбы в том или ином водоеме.

В прошлом месяце в Азовском море выявили массовую гибель бычка. Погибло более 460 тысяч рыб, а Государству нанесен ущерб на сумму свыше 90 млн гривень.

В конце прошлого года в Запорожской области в Молочном лимане Госрыбагентство зафиксировало массовую гибель рыбы. На одном квадратном метре было обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы.

В этой же локации массовый мор рыбы происходил и в 2018, и в 2017 годах, что было связано со строительными работами по дноуглублению канала Молочный лиман – Азовское море.

Но в то же время, гибель рыбы, связанная непосредственно с плохим качеством воды, явление не такое уж и частое.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявляют, что рыба из украинских водоемов по некоторым экологическим показателям обходит рыбу из водоемов Евросоюза.

В прошлом году на исследование в одну из лабораторий в Словакии были переданы образцы грунта и воды из Днепра, Днестра и Северского Донца. На некоторых участках этих рек ученые обнаружили превышения содержания вредных веществ в воде и, соответственно, в рыбе. При этом ситуация с загрязнением специфическими веществами – тяжелыми металлами и пестицидами – в Украине оказалась лучше, чем в ЕС, из-за более низкого уровня промышленной нагрузки.

«По этим веществам даже в Европе есть превышения, а у нас нет, то есть наша рыба по некоторым показателям является более чистой. Хотя мы и говорим: не репрезентативно, а только по этим трем рекам, но нужно сказать, что наши экосистемы не самые худшие и деградированные по сравнению с Европой», – прокомментировал заместитель министра защиты окружающей среды Михаил Хорев.

При этом европейская лаборатория обратила внимание на наличие в украинских водоемах и рыбе антибиотиков. К сожалению, в Украине отсутствуют современные очистительные сооружения для фильтрации антибиотиков.

Шанс на возрождение

Благодаря значительному объему водных объектов Украина имеет огромный природный потенциал в рыбной отрасли. Так, в нашей стране 23 тысячи рек, сотни водохранилищ, сотни тысяч прудов и почти полтора миллиона гектаров пресноводной воды, которые предназначены для рыборазведения, не говоря уже о Черном и Азовском морях.

Международная организация ФАО прогнозируют, что до 2030 года мировая продуктовая корзина будет наполняться на 65 процентов выращенной в неволе рыбой и только на 35 процентов – выловленной в дикой природе.

Поэтому Украине необходимо как можно скорее переключиться с первобытного промысла на цивилизованное развитие аквакультуры. Такое производство не только является более экологичным и прогнозируемым, так как не слишком зависит от погодных условий, но и способно создать тысячи рабочих мест по всей стране.

Украина имеет все шансы стать не только «житницей Европы», но и европейской «рыбницей». Другой вопрос – готово ли государство помогать инициативным предпринимателям?

В бюджете на 2021 на поддержку животноводства предназначен 1 миллиард гривень, и эти средства между собой будут делить не только представители рыбной отрасли, но также молочная, мясная отрасль и пчеловоды. Вопрос о дополнительных средствах на поддержку аквакультуры в правительстве пока, к сожалению, не поднимается.

В Верховной Раде и Кабмине пылятся проекты законов, которые упростили бы получение разрешений на аренду водных объектов для развития аквакультуры, аренду участков Черного моря для разведения мидий и прочих моллюсков.

Пока чиновники будут лишь создавать видимость помощи этой отрасли, Украина будет терять драгоценное время, хотя могла бы уже сейчас начать эффективно бороться с браконьерством, более активно наполнять рыбой свои водоемы и завоевывать мировые рынки собственной вкусной продукцией.

А у миллионов украинских рыбаков-любителей по завершению нерестового запрета появилось бы больше шансов поймать на крючок рыбку в ближайшей чистой реке.

Анна Нагорная

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