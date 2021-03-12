Какой урожай и цены на продукты принесет нам 2021 год

С приходом весны аграрии южных регионов Украины начинают посевную кампанию, скоро за ними последует и вся страна. Будет ли погода благосклонна к проведению полевых работ, как эксперты оценивают перспективы урожая 2021 года и какие цены на продукты ожидать в этом году?

Весеннее потепление медленно и не очень уверенно приходит в Украину. Аграрии южных регионов начинают посевную кампанию, скоро к ним присоединяться коллеги из центральных и северных областей.

Селяне, чиновники и эксперты начинают оценивать перспективы будущего урожая. А от него зависит очень многое в нашей стране, где сельское хозяйство занимает одно из ключевых мест и формирует значительную часть валютной выручки.

Хорошая новость: озимые зерновые перенесли холодное время года с минимальными потерями. За эту зиму во многих регионах выпало достаточно снега, который прикрывал посевы от необычно суровых для последних лет морозов, а с началом таяния напитает землю большим количеством влаги.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай 2021 года будет намного удачнее прошлогоднего, который был самым низким за последние три года - 65,4 миллионов тонн.

"Принимая во внимание нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги, сегодня мы можем сделать следующий прогноз производства основных сельскохозяйственных культур. По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 миллионов тонн", – написал в Facebook заместитель министра Тарас Высоцкий.

Минэкономики ожидает хороший урожай кукурузы - более 33 миллионов тонн и пшеницы - 29,5 миллионов тонн, что больше прошлогодних показателей. По прогнозам министерства, производство подсолнечника в 2021 году тоже вырастет.

Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение посевных площадей под гречихой и сахарной свеклой, несмотря на то, что в последние годы выращивание этих культур было убыточным. Из-за засухи в 2020 году их урожай был низким, что привело к дефициту и подорожанию продуктов для конечного потребителя. В этом же году производители постараются увеличить предложение сахара и гречки и стабилизировать цены.

Осталось только выполнить планы на посевную и надеяться, что погода в нынешнем году будет более благосклонной к украинским фермерам, а засуха обойдет нас стороной.

Идеальных условий не будет

Украина находится на старте массовой посевной кампании. Местами, особенно в северных областях страны, на полях до сих пор лежит снег, а почва остается холодной.

Как сказала агентству УНИАН начальник отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяна Адаменко, оптимальные условия для разворачивания посевной кампании на всей территории Украины прогнозируются в период с 18 по 25 марта.

“В этом году идеальных условий не будет, но они будут близки к средним многолетним значениям. В середине марта ожидаются дожди по всей территории Украины. Циклон с умеренными дождями придет и в южные области: в марте засухи на юге точно не будет. После осадков ожидается потепление до 7-9 градусов в зависимости от области. Поэтому хорошие условия для посева наступят в конце марта”, – рассказала эксперт.

По мнению Адаменко, говорить о рекордном урожае в 2021 году пока рано, хотя предпосылки для него есть.

“Сейчас мы можем говорить только об уже посеянных, озимых зерновых. А они хорошо перезимовали в большинстве областей с минимальными потерями”, – подчеркнула она.

В прошлом году мировые цены на кукурузу взлетели в два раза и продолжают держаться на достаточно высоком уровне. Этому способствовало несколько факторов, включая засуху, коронакризис и разрыв в логистических цепочках.

Очевидно, что отечественные аграрии не упустят такую возможность и увеличат площади под этой культурой в нынешней посевной кампании, считает сотрудник фермерского хозяйства на Полтавщине Станислав.

“Многие аграрии в этом году посеят больше кукурузы, поскольку в прошлом году ее рентабельность была очень высокой”, – рассказал собеседник УНИАН.

В то же время, сельскохозяйственные производители видят риск недофинансирования нынешней посевной. Это в первую очередь связано с тем, что в прошлом году из-за роста цен на кукурузу некоторые аграрии срывали форвардные сделки, заключенные ранее по более низким ценам, желая продать собранный урожай дороже.

«Все международные покупатели зерна уменьшают объемы форвардных сделок, поскольку доверие к этому инструменту сотрудничества между покупателем и агропроизводителем значительно пошатнулось. В 2021 году финансирования может быть значительно меньше, соответственно, будет недостаток средств для проведения посевной аграриями, что приведет к падению производства зерна в Украине", – отметил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.

Впрочем, даже если это произойдет, аграрии смогут воспользоваться государственными программами поддержки. К примеру, можно взять в банке кредит для проведения посевной, а проценты по этому кредиту компенсирует Минэкономразвития.

Повышенный спрос на продовольствие сохраняется

До конца текущего маркетингового сезона (июль 2020 - июнь 2021) Украина отправит на экспорт более 45 миллионов тонн зерна, что на 20 процентов меньше, чем в предыдущем сезоне.

Отечественных экспортеров подвел плохой урожай, особенно кукурузы: чтобы не допустить ее дефицита на внутреннем рынке, Минэкономики даже ввело ограничения на отгрузки этой зерновой за границу – не более 24 миллионов тонн. Экспорт пшеницы сократится до 17,5 миллиона тонн

В свою очередь, эксперты Международного совета по зерну повысили прогноз мировой торговли зерном в текущем сезоне до рекордных 412 миллионов тонн.

На это повлияли плохой урожай во всем мире, пандемия коронавируса, опасения по поводу новых локдаунов и закрытия портов, в связи с чем многие страны пытаются создать у себя запасы продовольствия.

Ожидаемо, что и в новом сезоне, который начнется в июле, этот тренд сохранится.

“В мире сохранится повышенный спрос на товары, в том числе зерновой отрасли, и довольно высокие цены на зерновые и масличные. Дальнейший рост численности населения будет способствовать сохранению этого тренда, в частности в Юго-Восточной Азии”, – прогнозирует президент УЗА Николай Горбачев.

Если Украина соберет большой урожай в 2021 году, то есть все шансы повторить рекорд по экспорту зерна, который мы побили в сезоне 2019-2020 годов, отправив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и других основных культур.

Более точный прогноз Минэкономики вместе с участниками зернового рынка смогут дать в июне, когда на полях созреет урожай. Тогда же станет понятно, будут ли вводиться какие-либо ограничения по экспорту.

Стабилизация цен на продукты

Пока что Украина для внутреннего потребления использует запасы урожая 2020 года. По данным Госстата, на 1 января текущего года запасы пшеницы составляли 1,5 миллиона тонн, что на 6 процентов меньше по сравнению аналогичной датой 2020 года, а кукурузы – 4,9 миллиона тонн, что меньше почти на 15 процентов.

Поэтому и цены на хлеб сейчас соответствующие, почти “европейские” – от 15 и даже до 30 гривень на буханку, в зависимости от производителя и магазина.

Директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен не исключает дальнейшего подорожания этого продукта.

“До нового урожая зерновых хлеб может подорожать еще на 5-10 процентов”, – рассказал он.

По его словам, рост цен на некоторые продукты питания, такие как сахар и гречка, вызван неурожаем и сокращением посевных площадей под этими культурами в 2020 году. Эксперт считает, что с новым урожаем цены на ключевые продукты питания стабилизируются.

“По гречке можно ожидать снижения цены в августе-сентябре, когда мы получим новый урожай. Культура привлекательная, цены на нее высокие, и этой весной аграрии увеличат площади посева, что даст возможность обеспечить полную потребность в этой крупе. По сахарной свекле также ожидается увеличение площадей, и это выровняет баланс цен в осенние месяцы”, – говорит Сластен.

На украинских рынках ходили слухи о том, что яблоки к концу весны могут подорожать до 75 гривень за килограмм. Эти “страшилки” появились на фоне информации о том, что морозы зимой повредили часть плодовых почек деревьев в украинских садах. В результате лето и осень принесут совсем плохой урожай фруктов.

“Маловероятно, что такая ситуация возможна, поскольку критичных морозов не было, а плодовые деревья пострадали совсем немного, без глобальных потерь. К тому же, к лету уже появятся другие ранние фрукты и ягоды, на которые не будет большого роста цен“, – добавил эксперт.

Украинские эксперты пока не видят предпосылок для дефицита каких-либо сельскохозяйственных культур в 2021 году.

Этот аграрный год обещает быть намного лучшим, чем засушливый прошлый, который украинский аграрный сектор прошел со сложностями, но достойно. Есть надежда, что ближе к лету рынки и супермаркеты порадуют украинцев изобилием отечественных продуктов по адекватным ценам.

Анна Нагорная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter