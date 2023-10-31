Дешевеют в основном те яблоки, которые фермеры не закладывают в хранилище из-за их низкого качества.

В Украине после стремительного подорожания отпускные цены на яблоки снова начали снижаться.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, дешевеют в основном те яблоки, которые фермеры не закладывают в хранилище из-за их низкого качества.

По данным экспертов, с начала текущей недели минимальные цены на яблоки опустились до отметки 8 грн/кг. Зато на яблоки высшего качества фермерам удалось удержать цены в ранее зафиксированном диапазоне 10-15 грн/кг.

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"Аутсайдерами недели выступили такие сорта как "Джонаголд" и "Ренет Симиренко", а по более высоким ценам поступают в продажу "Гала" и "Голден Делишез", - говорится в сообщении.

По словам ключевых игроков рынка, удешевление яблок-это временная ситуация, поскольку с наступлением холодов их отпускные цены имеют все шансы снова начать расти.

Также отмечается, что сегодня отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года.

Цены на фрукты в Украине

Эксперты прогнозируют, что в ноябре все плодоовощные культуры будут постепенно дорожать.

Отмечается, что в ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград - до 100 грн/кг. Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой. В частности, цена на апельсины ожидается до 85 грн/кг, на лимоны - до 55 грн/кг, на бананы - до 50 грн/кг, мандарины - до 50 грн/кг.

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