В Украине после стремительного подорожания отпускные цены на яблоки снова начали снижаться.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, дешевеют в основном те яблоки, которые фермеры не закладывают в хранилище из-за их низкого качества.
По данным экспертов, с начала текущей недели минимальные цены на яблоки опустились до отметки 8 грн/кг. Зато на яблоки высшего качества фермерам удалось удержать цены в ранее зафиксированном диапазоне 10-15 грн/кг.
"Аутсайдерами недели выступили такие сорта как "Джонаголд" и "Ренет Симиренко", а по более высоким ценам поступают в продажу "Гала" и "Голден Делишез", - говорится в сообщении.
По словам ключевых игроков рынка, удешевление яблок-это временная ситуация, поскольку с наступлением холодов их отпускные цены имеют все шансы снова начать расти.
Также отмечается, что сегодня отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню прошлого года.
Цены на фрукты в Украине
Эксперты прогнозируют, что в ноябре все плодоовощные культуры будут постепенно дорожать.
Отмечается, что в ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград - до 100 грн/кг. Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой. В частности, цена на апельсины ожидается до 85 грн/кг, на лимоны - до 55 грн/кг, на бананы - до 50 грн/кг, мандарины - до 50 грн/кг.