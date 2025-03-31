Отмечается, что цены на зелень остались на прежнем уровне.

Цены на овощи "борщового набора" в Украине на прошлой неделе в основном росли. Исключением стал картофель, потому что низкий спрос и рост предложения вынудили фермеров продавать овощ дешевле.

Аналитики проекта EastFruit пишут, что самый дешевый овощ теперь отдают по 16 гривень за килограмм, хотя неделей ранее по 18. При этом цены на капусту подскочили с 34-40 до 42-45 грн/кг, свекла подорожала с 17-20 до 18-25 грн/кг, а лук – с 12-14 до 14-16 грн/кг.

Кроме того, огурец продолжает дорожать, но темпы роста замедлились. За неделю нижняя ценовая граница поднялась со 100 до 110 гривень. В то же время цены на томаты, напротив, снова снизились и уже опустились ниже прошлогоднего уровня. Сейчас помидоры отдают по 70-90 грн/кг, хотя неделей ранее овощ продавали по 85-95. Цветная капуста продавалась по 110-120, хотя неделей ранее овощ отдавали по 140-145.

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Также аналитики внесли в свой еженедельный обзор редис, сезон которого только начинается. На этом этапе отпускные цены находятся на уровне 65-70 грнивень за килограмм.

Во фруктовом сегменте выросли цены на яблоки – нижняя ценовая граница подскочила с 25 до 30 гривень.

Стоит отметить, что цены на зелень остались на прежнем уровне, кроме салата - на этой неделе его продавали по 100-110 грн/кг, хотя неделей ранее по 80-150.

В Украине с начала года на фоне роста уровня инфляции стоимость продуктовой корзины увеличилась в среднем на 25-30%. Больше всего подорожание затронуло фрукты, овощи и молочные продукты.

Отмечается, что резкое подорожание продуктовой корзины обусловлено ростом уровня инфляции до 13,4% в годовом измерении, а также слабым урожаем в прошлом году, подорожанием электроэнергии и логистики.

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