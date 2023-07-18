Подорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен.

В июне цены на продукты питания выросли против мая на 0,1% - это наименьший уровень роста с начала года, однако подорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен.

Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, отметив при этом, что в первые три месяца 2023 года уровень увеличения цен на пищевые продукты составлял 1,4-2,3%, в апреле – 0,3%, а в мае – 0,9%.

По словам эксперта, торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет удешевления яиц (на 4,1% относительно мая), масла подсолнечного (2,4%), фруктов (2,2%) хлеба и хлебопродуктов (0,6%), молока и сыров (0,5%) и масла сливочного (0,1%).

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В то же время сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия уменьшение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось уменьшение цен на сахар.

"Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако подорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего на продукты промышленной переработки и животноводства", – подытожил эксперт.

Цены во время войны

До начала полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составляла около 35 грн. после начала войны стоимость яиц превышала 70 гривень за десяток.

13 июня 2023 ГКУ в ООН заявили, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС цены на продукты обязательно вырастут. В ООН убеждены, что почти неизбежны огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая.

14 июля стало известно о том, что в Украине могут повыситься цены на алкоголь.

12 июля 2023 года эксперты прогнозировали, что яйца будут стоить почти по 250 гривень за лоток.

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