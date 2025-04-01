В Украине перепишут цены на молоко: сколько стоит сейчас

Сейчас стоимость на 40 копеек меньше, чем месяц назад.

Цены на молоко-сырье в Украине продолжают падать. Производители готовятся работать в условиях ограничений экспорта.

По данными Ассоциации производителей молока, по состоянию на 25 марта средняя закупочная цена молока составляет 16,20 гривни за килограмм без НДС. Сейчас стоимость на 40 копеек меньше, чем месяц назад.

"Вспышки ящура в европейских странах и отмена льготного беспошлинного режима со стороны ЕС для украинских экспортеров сельхозпродукции создают предпосылки к дальнейшему снижению цен на молоко-сырье в Украине", – рассказал аналитик Георгий Кухалейшвили.

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Отмечается, что молоко экстра сорта продают по 16,35 гривни за килограмм, что на 45 копеек меньше чем месяц назад, а высший сорт - 16,15 гривни за килограмм, что на 50 копеек меньше относительно прошлого месяца.

При этом молоко первого сорта в среднем стоит 15,65 гривни за килограмм и снизилась на 35 копеек относительно второй половины прошлого месяца.

Цены на молоко в супермаркетах Украины

В Auchan пачка молока в 900 грамм стоит 39,40 грн

При этом в АТБ придется заплатить 34,50 грн.

В Сильпо цены стартуют от 34,39 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи "борщового набора" в Украине на прошлой неделе в основном росли. Исключением стал картофель, потому что низкий спрос и рост предложения вынудили фермеров продавать овощ дешевле.

В то же время цены на томаты, напротив, снова снизились и уже опустились ниже прошлогоднего уровня.

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