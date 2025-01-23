Лариса Гук напомнила, что за 2024 год хлеб подорожал в среднем на 20%.

Украинцы в условиях войны стали менее платежеспособны. Производителям приходиться поднимать цены на свою продукцию, но делают они это острожно.

"Если брать статистику, то хлеб подорожал на 20%. Но есть три позиции: хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб из муки первого сорта и батон. Это три вида хлеба, к которым привыкли наши родители, скажем. Но хлебная полочка в магазине гораздо более разнообразна с точки зрения ассортимента. Если брать столицу, то 1 кг хорошего свежеиспеченного хлеба стоит 100-114 грн. Возьму одну позицию, которую я мониторю. Багет, вес 300 г. В начале прошлого года мы его покупали за 20 грн. с копейками, а сейчас он стоит 35 грн. Это ведь не 20% удорожания", - рассказала в эфире "Украинского Радио" обозреватель в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО Перспектива" Лариса Гук.

При этом она указала, что в 2024 году не только хлеб дорожал бешеными темпами, но и другие продукты питания.

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"В начале великой войны, когда начало дорожать продовольствие, власти приняли решение, что при необоснованном повышении цен будут применяться административные меры. Сегодня в вопросе ценообразования происходит "вольница". Заходите и видите цена 20 грн., а завтра это уже 30 грн. Я понимаю, что есть курс доллара к гривне, инфляция, дорожает топливо и энергоресурсы, но если цены разложить по отдельным позициям, то возникает очень много вопросов", - отметила эксперт.

В то же время она считает, что хлеб и дальше будет дорожать.

Цены на хлеб в Украине - прогноз эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб в прошлом году, в 2025 году будут похожими.

По его мнению, в течение 2025 года ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%.

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