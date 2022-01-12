Капуста пелюстка - это популярная закуска украинской кухни из крупно нарезанной капусты. Такая капуста маринуется вместе со свеклой и приобретает красивый розовый оттенок. Яркая и хрустящая капустка уместна на любом столе или как закуска под крепкий алкоголь.
"Бонусом" к основному продукту идут маринованная морковь и свёкла - не менее вкусные, чем сама капуста. Всего 10 минут хватит вам, что приготовить такие вкусные припасы на год.
Капуста пелюстка на зиму с буряком
- Капуста белокочанная - 1,2 кг.
- Морковь - 250 г.
- Буряк - 350 г.
- Чеснок - 3 зуб.
- Сахар - 100 г
- Соль - 1 ст. л.
- Уксус - 100 мл.
- Подсолнечное масло - 100 мл.
- Вода - 500 мл.
- Перец черный горошком - 1/2 ч. л.
Капусту нарезать квадратами со стороной примерно 3 см. Морковь и свеклу почистить и натереть на крупной терке. Чеснок нарезать пластинками.
Приготовить маринад. Для маринада в миску высыпать сахар, соль, уксус, масло. Воду довести до кипения и слегка остудить. Влить в миску с остальными ингредиентами и размешать до растворения сахара.
В трехлитровую банку выложить слоями капусту, буряк и морковь. Посыпать слои чесноком и горошком перца. Залить маринад в банку и примять овощи. Оставить капусту на 8 часов при комнатной температуре, затем переставить на сутки в холодильник. После этого капуста готова к употреблению, но можно хранить её дольше.
Капуста пелюстка без буряка
- Капуста - 1 кг.
- Морковь - 2 шт.
- Чеснок - 3 зубч.
- Уксус - 100 мл.
- Вода - 1 л.
- Сахар - 150 г.
- Соль - 2 ст.л.
- Подсолнечное масло - 6 ст.л.
- Тмин - 1 ч.л.
- Кориандр - 1 ч.л.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец горошком - 5 шт.
- Душистый перец - 5 шт.
Капусту нарезать крупными квадратами, морковь - полукольцами. Выложить в кастрюлю. Добавить душистый и черный перец, лавровый лист, пластинки чеснока, тмин и кориандр.
Воду для маринада довести до кипения. Добавить сахар, соль и уксус, снова прокипятить и выключить. Овощи залить маслом и горячим маринадом. Накрыть овощи в кастрюле тарелкой и поставить сверху груз. Оставить на сутки. После этого капуста готова.
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