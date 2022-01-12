Капуста пелюстка окрашивается в розовый цвет из-за сока буряка.

Капуста пелюстка - это популярная закуска украинской кухни из крупно нарезанной капусты. Такая капуста маринуется вместе со свеклой и приобретает красивый розовый оттенок. Яркая и хрустящая капустка уместна на любом столе или как закуска под крепкий алкоголь.

"Бонусом" к основному продукту идут маринованная морковь и свёкла - не менее вкусные, чем сама капуста. Всего 10 минут хватит вам, что приготовить такие вкусные припасы на год.

Капуста пелюстка на зиму с буряком

Капуста белокочанная - 1,2 кг.

Морковь - 250 г.

Буряк - 350 г.

Чеснок - 3 зуб.

Сахар - 100 г

Соль - 1 ст. л.

Уксус - 100 мл.

Подсолнечное масло - 100 мл.

Вода - 500 мл.

Перец черный горошком - 1/2 ч. л.

Капусту нарезать квадратами со стороной примерно 3 см. Морковь и свеклу почистить и натереть на крупной терке. Чеснок нарезать пластинками.

Приготовить маринад. Для маринада в миску высыпать сахар, соль, уксус, масло. Воду довести до кипения и слегка остудить. Влить в миску с остальными ингредиентами и размешать до растворения сахара.

В трехлитровую банку выложить слоями капусту, буряк и морковь. Посыпать слои чесноком и горошком перца. Залить маринад в банку и примять овощи. Оставить капусту на 8 часов при комнатной температуре, затем переставить на сутки в холодильник. После этого капуста готова к употреблению, но можно хранить её дольше.

Капуста пелюстка без буряка

Капуста - 1 кг.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Уксус - 100 мл.

Вода - 1 л.

Сахар - 150 г.

Соль - 2 ст.л.

Подсолнечное масло - 6 ст.л.

Тмин - 1 ч.л.

Кориандр - 1 ч.л.

Лавровый лист - 3 шт.

Перец горошком - 5 шт.

Душистый перец - 5 шт.

Капусту нарезать крупными квадратами, морковь - полукольцами. Выложить в кастрюлю. Добавить душистый и черный перец, лавровый лист, пластинки чеснока, тмин и кориандр.

Воду для маринада довести до кипения. Добавить сахар, соль и уксус, снова прокипятить и выключить. Овощи залить маслом и горячим маринадом. Накрыть овощи в кастрюле тарелкой и поставить сверху груз. Оставить на сутки. После этого капуста готова.

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