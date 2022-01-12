Капуста пелюстка рецепт / фото ua.depositphotos.com

Капуста пелюстка - это популярная закуска украинской кухни из крупно нарезанной капусты. Такая капуста маринуется вместе со свеклой и приобретает красивый розовый оттенок. Яркая и хрустящая капустка уместна на любом столе или как закуска под крепкий алкоголь.

"Бонусом" к основному продукту идут маринованная морковь и свёкла - не менее вкусные, чем сама капуста. Всего 10 минут хватит вам, что приготовить такие вкусные припасы на год.

Капуста пелюстка на зиму с буряком

  • Капуста белокочанная - 1,2 кг.
  • Морковь - 250 г.
  • Буряк - 350 г.
  • Чеснок - 3 зуб.
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 1 ст. л.
  • Уксус - 100 мл.
  • Подсолнечное масло - 100 мл.
  • Вода - 500 мл.
  • Перец черный горошком - 1/2 ч. л.

Капусту нарезать квадратами со стороной примерно 3 см. Морковь и свеклу почистить и натереть на крупной терке. Чеснок нарезать пластинками.

Приготовить маринад. Для маринада в миску высыпать сахар, соль, уксус, масло. Воду довести до кипения и слегка остудить. Влить в миску с остальными ингредиентами и размешать до растворения сахара.

В трехлитровую банку выложить слоями капусту, буряк и морковь. Посыпать слои чесноком и горошком перца. Залить маринад в банку и примять овощи. Оставить капусту на 8 часов при комнатной температуре, затем переставить на сутки в холодильник. После этого капуста готова к употреблению, но можно хранить её дольше.

Рецепт капусты пелюстка/ фото ua.depositphotos.com

Капуста пелюстка без буряка

  • Капуста - 1 кг.
  • Морковь - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубч.
  • Уксус - 100 мл.
  • Вода - 1 л.
  • Сахар - 150 г.
  • Соль - 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло - 6 ст.л.
  • Тмин - 1 ч.л.
  • Кориандр - 1 ч.л.
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Перец горошком - 5 шт.
  • Душистый перец - 5 шт.

Капусту нарезать крупными квадратами, морковь - полукольцами. Выложить в кастрюлю. Добавить душистый и черный перец, лавровый лист, пластинки чеснока, тмин и кориандр.

Воду для маринада довести до кипения. Добавить сахар, соль и уксус, снова прокипятить и выключить. Овощи залить маслом и горячим маринадом. Накрыть овощи в кастрюле тарелкой и поставить сверху груз. Оставить на сутки. После этого капуста готова.

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