По словам аналитиков, стартовые цены на первые оптовые партии свеклы нового урожая из украинских хозяйств составляют 30-40 грн/кг.

С опозданием на месяц на украинском рынке появилась ранняя свекла, а цены на нее в разы превышают прошлогодние.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"Стоит отметить, что в предыдущие годы сезон реализации ранних корнеплодов традиционно стартовал с конца мая, и к середине июня отпускные цены в данном сегменте стремительно снижались, на сегодняшний день ситуация прямо противоположная. Так, на данный момент отпускные цены на свеклу нового урожая в разы превышают прошлогодние, а предложения данного корнеплода на украинском рынке по-прежнему ограничено", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, стартовые цены на первые оптовые партии свеклы нового урожая из украинских хозяйств составляют 30-40 грн/кг, что в среднем в 3 раза дороже, чем на первые партии данного корнеплода в прошлом году.

"Основными производителями ранних овощей в Украине на сегодняшний день выступают западные области и Закарпатье, объёмы предложения ранних корнеплодов на рынке постепенно будут увеличиваться, но не такими темпами как в прошлом сезоне", - отметили эксперты.

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