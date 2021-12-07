Единственным продуктом борщевой группы, который за год подешевел, оказалась картошка.

Средняя цена ингредиентов "борщевого набора" в 2021-м выросла в 2,6 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Эксперты объясняют такое существенное подорожание нестабильной ситуацией на агрорынке.

Об этом пишет EastFruit.

Сейчас оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук – в 2,5 раза, цены на белокочанную капусту и свеклу столовую – в три раза.

Единственным продуктом борщевой группы, который за год подешевел, оказалась картошка. Средние оптовые цены на нее сейчас на треть ниже, чем год назад.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как супермаркеты взвинчивают цены на хлебОдной из ключевых причин такого роста цен на "борщевой набор", по словам аналитиков, оказалось сокращение площадей посевов из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время площади под картофель, наоборот, фермеры последние несколько лет расширяли.

Другой фактор, который негативно повлиял на инвестиции в выращивание овощей борщевого набора, заключается в ухудшении прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры. "Это позволило последним приблизиться к прибыльности выращивания с гектара к овощам борщевого набора", – пишет издание.

При этом, как отметил экономист Андрей Ярмак, уровень рисков в выращивании зерновых намного ниже, чем в выращивании лука, свеклы, моркови или капусты.

Также на выращивание овощей негативно повлияло открытие рынка земли. Ярмак утверждает, что отныне аграрии буквально вынуждены скупать землю, направляя в это свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство.

Инфляция в Украине

Напомним, цены на растительное масло и сахар в Украине за год повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении составила 9,5%, оставшись на уровне майского показателя.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова