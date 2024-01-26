Румынские власти одобрили три пакета решений о помощи аграриям.

Румынское правительство 25 января одобрило три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, требуя субсидий и защиты от влияния украинского импорта, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии.

Отмечается, что первое решение румынского правительства предусматривает создание схемы государственной помощи для уменьшения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, до конца 2024 года. На нее выделили 270 миллионов леев (54,25 миллиона евро).

Еще два решения касаются создания программы государственной помощи для поддержки деятельности владельцев мясного скота, а также свиноводов и птицеводов, "в условиях кризиса, вызванного агрессией России против Украины".

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На эти программы Румыния выделит 16,1 и более 25,3 миллиона евро соответственно. Они предназначены для компенсации убытков из-за роста цен на корма, топливо и другие расходы фермеров.

Блокирование украинских границ

Ранее УНИАН писал, что румынские фермеры в январе начали блокировать украинскую границу. Позже сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители сельскохозяйственных организаций достигли договоренности относительно части требований фермеров.

Утром 18 января румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Позже границу разблокировали.

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