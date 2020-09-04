Деньги – не на деревьях. Какие культуры выгодно выращивать фермерам

В украинском агросекторе есть множество ниш, заняв которые, фермеры могут заработать неплохие деньги. УНИАН разбирался, как сделать рентабельным практически любое аграрное производство, и какие технологии стоит для этого применить.

Чтобы начать зарабатывать в сельском хозяйстве, необязательно иметь сверхбольшой земельный банк. Пригодятся актуальные знания и понимание трендов на рынке, инновационные технологии и селекционные сорта.

УНИАН узнавал у экспертов, выращивание и потребление каких культур становится популярным в Украине и мире, и на что фермерам стоит обратить внимание при их производстве.

Ягоды и технологии

Придя в магазин или на рынок можно убедиться, что самой дорогой категорией сельхозпродукции являются ягоды. Особенной популярностью в последние годы пользуются ежевика и голубика.

«Урожайность ежевики примерно в четыре раза выше урожайности малины при практически одинаковых затратах на выращивание, а это значит, что фермер, который решил выращивать качественную сортовую ягоду, имеет шансы получить высокий доход», – считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

В Институте садоводства НААН Украины считают, что ежевика в ближайшие годы будет оставаться нишевой культурой в силу сложности ее культивации, но площади под этими ягодами будут расти – так же, как это происходит с голубикой.

«Причина такой заинтересованности украинских садоводов в выращивании голубики кроется в стабильно высоких ценах на эту ягоду на внутреннем рынке, а также в активном спросе на нее со стороны стран Евросоюза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Потребление голубики продолжает неуклонно расти не только в Украине, но и во всем мире», - рассказал эксперт «АПК-Информ» Александр Хорев.

Конкуренция на рынке более привычных для Украины ягод - клубники, малины или вишни - очень высока. К тому же, они не такие транспортабельные и меньше подходят для поставок за границу. Но и их производство и экспорт можно превратить в нестандартный и прибыльный бизнес, используя новые технологии.

«Мы решили производить сублимированные продукты, которые сохраняют все свои полезные свойства, вкусовые и ароматические качества, но при этом, их срок хранения увеличивается в разы. И все это возможно без добавления консервантов», - рассказали в пресс-службе украинской компании Cryovit.

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Это одна из немногих компаний на отечественном рынке, которая производит продукты по технологии сублимации – вакуумной сушки. Такую же технологию использует космическое агентство NASA для снабжения пищей космонавтов. В Европе и США сублимированная еда занимает в магазинах отдельные полки и особенно популярна для туризма. Украинский же потребитель только знакомится с инновационным товаром, хотя высушенные по такой технологии фрукты и ягоды широко востребованы в производстве кондитерских изделий, сухих завтраков и растворимых напитков.

Оборудование для такого стартапа не дешевое, но при хорошем спросе инвестиция может быстро окупиться. Для примера, если килограмм малины стоит восемьдесят гривен за килограмм, то столько же стоит всего 25 грамм сублимированных ягод.

Ключ к успеху – в сортах

Одной из перспективных культур, как это ни странно, является картофель. Основной валовый сбор картофеля в Украине обеспечивает население, и только около пяти процентов - профессиональные хозяйства с использованием орошения и качественных сортов. Стоит ли удивляться, что украинская дочка мировой сети фастфудов «McDonald’s Украина» импортирует картофель из соседней Польши?

Так что относительно свободным остается рынок поставщиков подходящего картофеля на переработку для приготовления чипсов и снеков, картофеля фри и полуфабрикатов, а также в сектор HoReCa. В эту нишу фермер может зайти, предложив покупателю уникальные сорта, специально подобранные для производства той или иной продукции.

«Выращивание картофеля будет прибыльным всегда, но оно должно быть профессиональным. Своевременная замена посевного материала, который должен быть обязательно качественным, плюс понимание технологий и сортов, биологии, влияния погоды – все это влияет на урожайность», - рассказал УНИАН директор украинского представительства голландской компании-селекционера HZPC Игорь Чечеткин.

Украинские производители кукурузы тоже уверены, что секрет успеха кроется в правильно подобранных сортах, с которыми в отдельных случаях можно добиться рентабельности в триста-четыреста процентов. В ближайшее время прибыльным останется выращивание именно сладкой кукурузы ввиду высокого спроса со стороны консервных заводов и предприятий по заморозке.

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По мнению селекционера Мирослава Пария, инвестиции в выращивание сладкой кукурузы окупаются в течение полугода при условии правильного ухода и отлаженности процесса выращивания.

«Фактический размер инвестиций в один гектар составляет примерно тысячу долларов. С этой площади фермер может собрать около пятидесяти тысяч початков и даже если он реализует их по одной гривне, то уже не только выйдет на окупаемость бизнеса, но и получит прибыль», – объяснил специалист.

Акцент на пользе для здоровья

Верный способ добавить стоимости любой агропродукции – сделать ее производство органическим. Это может сработать даже с такими рискованными культурами, как, например, свекла, которая считается локальным украинским продуктом и почти не экспортируется.

В последние годы во многих странах потребление красной столовой свеклы растёт, и её даже относят к категории суперфудов. Приставка «органик» способна оживить интерес к этому корнеплоду как в Украине, так и за ее пределами.

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К тому же, в апреле 2020 года украинское правительство учредило программу, по которой фермеры получат компенсацию до девяноста процентов затрат на сертификацию органического производства, что в дальнейшем позволит им экспортировать продукцию в Европу и остальные части света.

Отметим, что Украина на этом нишевом рынке пока удерживает позицию так называемого сырьевого придатка, экспортируя преимущественно органическое зерно и сою. Поэтому можно задуматься о поставках органических десертов, консервов, замороженных фруктов и овощей, которые уже сейчас можно найти в отечественных магазинах.

И еще одной уникальной – и довольно рентабельной – отраслью в агросекторе остается выращивание лекарственных трав.

«Лекарственные растения – это высший пилотаж в агрономии. Они требуют гораздо больше ухода, знаний и умений чем, допустим, овощные культуры. Но это именно та сфера агробизнеса, где можно получить одни из наибольших прибылей на минимальной площади», – поделился мнением технолог-консультант по выращиванию лекарственных растений Александр Губанев.

Больше всего такой вид бизнеса подходит для малых и средних фермерских хозяйств, и никак не для крупных агрохолдингов, поскольку акцент необходимо делать на качестве, а не на количестве продукции. Так что выращивать лекарственные травы можно даже на площади меньше гектара земли.

Следует сказать, что со следующего года профессиональные фермерские хозяйства получат больше возможностей для развития бизнеса. Так, Минэкономики планирует сосредоточиться на поддержке переработки сельскохозяйственной продукции, орошения, нишевого производства, а также картофелеводства.

В Украине можно сделать рентабельным выращивание практически любой культуры. Главное найти креативный подход и успеть за кулинарными предпочтениями сограждан.

Анна Нагорная